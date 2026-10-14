“Merece ganar": Las estrategias de este Granjero tienen preocupados a todos en La Granja VIP
Los “rechazados” de La Granja VIP analizaron el juego de uno de sus rivales y admitieron que está superándolos, tanto que podría quedarse con el primer lugar.
Tener un buen juego en La Granja VIP Segunda Temporada es fundamental para mantenerse en la competencia y atraer el apoyo del público. Es por esto que los "rechazados" se dieron a la tarea de analizar qué está pasando con sus rivales y terminaron dándose cuenta de que Kevyn Contreras "Bicolor" podría superarlos gracias a que tiene claro el tipo de estrategias que quiere llevar y que parece ser, le está funcionando.
El encargado de poner el tema sobre la mesa fue Fernando Lozada, quien tuvo una plática honesta con "Mono" Osuna y Azalia, donde les hizo ver que los constantes ataques en contra del comediante solo lo fortalecen. Esto porque ahora que ha convivido más de cerca con él, habría notado que realmente no hace cosas imperdonables y por eso es que terminan siendo tan polémicos los ataques que recibe.
"Él no se está metiendo con nadie, no está metiendo cosas de afuera. Es el único que está jugando limpio. No ha roto ninguna regla de las que nosotros tenemos moralmente, que decimos de no meter nada, de mentar la madre, no ha caído en nada de eso. Y no lo notan hasta ahora porque se encierran diciéndole que es un huevón y no sé qué tanto", explicó Fer, que en los primeros días también tuvo discusiones con Kevyn, pero terminó dándole tregua.
¿Quién va a ganar La Granja VIP? Azalia revela al más fuerte y NO es Manelyk
Todavía molesta por quedar nominada tras ser enviada al Duelo por Pablo Montero y haber quedado fuera del "Nido" porque ninguno de sus compañeros eligió protegerla, Azalia admitió que, aunque no le caiga bien, Kevyn Contreras sí podría convertirse en el ganador de La Granja VIP.
Sobre las razones para considerarlo, incluso con todas las peleas que han tenido y sabiendo que es el rival directo de Manelyk, "La Negra" aceptó que el "Bicolor" no cae en provocaciones y ya ni es grosero con los demás. Por lo que reconoció que Fernando Lozada tiene razón y es un juego limpio que podría terminar con todos.
"Por más que lo provoquen, él guarda silencio, siempre se queda callado o se da la media vuelta y se va. Sí es el único que ha jugado limpio y, la neta, sí se merece ganar", señaló preocupada la polémica Granjera, que pasó de sentirse fortalecida por su equipo a notar que varios de sus aliados no la tienen como prioridad.