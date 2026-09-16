Cómo votar en La Granja VIP desde el celular y la tableta: PASO A PASO para apoyar a tus Granjeros favoritos

Las nominaciones son el momento más esperado para los Granjeros, pero también para el público que está pendiente para las votaciones de La Granja VIP Segunda Temporada y asegurar la permanencia de sus favoritos. Lo mejor de todo es que este es un proceso muy sencillo, pues no toma más de cinco minutos y se puede hacer desde cualquier parte, ya sea en un teléfono, tableta o computadora.

Para apoyar, hay que estar al pendiente de los resultados de los Miércoles de Asamblea, que es cuando se determina quiénes quedan en la placa y corren el riesgo de ser eliminados. Una vez que se habilita esta función, solo debes entrar al siguiente enlace y te llevará directamente a la página oficial. También puedes acceder al navegador de tu dispositivo y escribir "votar La Granja VIP", luego hay que darle click al primer enlace y ya solo tendrás que repartir tus puntos.

Así es el proceso para las votaciones de La Granja VIP en celulares o tabletas|Canva

¿Cuántas veces se puede votar en La Granja VIP Segunda Temporada?

En total, es posible darle 10 votos a los Granjeros por cada sesión, ya sea que se concentren todos en un solo participante o repartiéndolos entre los que NO quieres que sean expulsados por falta de apoyo. Esta cantidad se refresca todos los días, por lo que puedes usar el mismo celular o tableta para las votaciones de La Graja VIP 2026 durante los días previos a las galas de eliminación que se llevan a cabo los domingos a las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO.

Las votaciones de La Granja VIP se abren después de la Asamblea|ESPECIAL

¿Cómo conseguir más votos en La Granja VIP 2026?

Si te preocupa que tu Granjero preferido vaya bajo, puedes recurrir al truco para tener más votos en La Granja VIP Segunda Temporada y completamente GRATIS. Solo debes hacer el mismo procedimiento de siempre, y una vez que se agoten los puntos disponibles, te aparecerá la opción de registrar tu correo electrónico y completar un cuestionario muy sencillo, lo que automáticamente te dará 10 puntos adicionales.

De esta manera, tendrás 20 votos para que tus Granjeros no queden fuera. Recuerda que este apoyo tiene que ser antes de que Adal Ramones avise que se cerraron votaciones, para que así tengan un impacto positivo.