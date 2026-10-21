Manelyk y Kunno analizan TRAICIONAR a su propio equipo en La Granja VIP por esta insólita razón

La Asamblea de Nominación en La Granja VIP es uno de los momentos más estresantes para todos los integrantes, pues se tienen que tomar decisiones estratégicas y elegir la mejor opción para ir a la tabla. Y mientras Azalia y Mono planean cómo favorecer a su equipo, Kunno y Manleyk se plantearon la posibilidad de ir en contra de Bebeshita para darle una lección.

Esto porque a ambos les parecería increíble que con todo lo que ha pasado en su romance con Kevyn Contreras, ella siga insistiendo en querer estar con él. Además, ahora que Daniela Alexis sospecha que "Bicolor" puede nominarla, bromearon al decir que no estaría mal también hacerlo ellos y que así aprenda de una buena vez.

"Algo me dice que va a volver a caer. Es una migajerota y mira, para que yo se lo diga. Nos va a tocar solo escucharla y ya no aconsejarla. Mejor, ¿y si nos vamos hoy contra Bebesha? Solo piénsalo", dijo el influencer mientras Mane le sonreía y asentía con la cabeza. Eso sí, los dos coincidieron en que ya les está pareciendo exagerada la situación del shippeo, que ha pasado por celos, terapias y peleas en los últimos días.

Nominados de La Granja VIP HOY 21 de octubre: los Granjeros en riesgo de eliminación

Hasta el momento, ya hay dos integrantes de La Granja VIP nominados para la semana 7: Fernando Lozada, que quedó directamente en la tabla por el Legado de Pimpinela Escarlata y Manelyk, que fue elegida por Julio Camejo como Capataz y perdió el Duelo de Nominación ante Azalia Ojeda, enviada por el público.

Todavía falta que se repartan los puntos en la Asamblea y así subirán dos Granjeros más. Sin embargo, todo puede cambiar con el poder del Huevo de Oro y con el punto extra que cada uno de los equipos por elementos tendrá. Sin embargo, para que puedan hacerlo válido, los 3 integrantes de cada grupo deberán estar de acuerdo o no será válido.