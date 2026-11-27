Este jueves de Salvación los cuatro Atletas de Exatlón que llegaron a La Granja VIP participaron en la dinámica de echar tierra y tres se fueron contra Niurka quien fiel a su estilo les respondió sin piedad.

Marysol Cortés se acercó a Niurka y le reclamó por haberla interrumpido el miércoles de Asamblea cuando nominó a Kevyn. Añadió que no le gusta la manera en que discute, “usas comentarios muy despectivos, me gustaría que tuvieran más argumentos y menos gritoneo”.

La cubana fue implacable con su respuesta, dijo a la Atleta que si la interrumpió es porque la dinámica del cara a cara lo permite y luego declaró: “tu opinión no me interesa, no te la he pedido y no me preocupo, así que llévatela contigo”.

Cuando fue turno de Ernesto Cázares el invitado explicó que desde que llegó dejó en claro que no tomaría un bando, sin embargo acusó a Niurka de querer convencerlo. La cubana se justificó diciendo que solo le dio su punto de vista y añadió que la opinión de todos ellos era un cero a la izquierda.

Gloria Murillo también echó tierra a Niurka. Le explicó que a diferencia de los otros nominados, ella no la apoyó para aprender las tareas de La Granja y solo tenía una semana para hacerlo. La vedette respondió: “no me preocupa tu semana viniste tú a trabajar con nosotros”.

La Atleta continuó y dijo a Niurka que le había faltado al respeto a sus compañeros haciéndoles saber que no le importó su opinión y la cubana no dudó en dejar claro que efectivamente fue así.

Niurka contra Marysol

Gloria Murillo y Marysol Cortés compartieron su experiencia luego de enfrentarse a Niurka

Las Atletas se mostraron sorprendidas por la reacción de Niurka y Mario “Mono” Osuna les explicó que no debían tomárselo personal porque cuando la cubana se siente atacada reacciona de esa manera.

Gloria señaló que era lógico que se fuera contra Niurka porque fue grosera con sus amigos y explicó que en los pocos días que han estado en La Granja no tenían la intención de involucrarse en peleas.