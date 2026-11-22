Este domingo 22 de noviembre durante la onceava Gala de Eliminación se dió a conocer que Marysol Cortés es una de las atletas que se suma a La Granja VIP en su semana número 12. La deportista de alto rendimiento convivirá con los Granjeros que son parte de la competencia así como con otros tres atletas de Exatlón.

¿Quién es Marysol Cortés, la atleta de Exatlón que se une a La Granja VIP?

Marysol Cortés Rodríguez, también conocida como “Million Dollar Baby” o Sol Cortés es una destacada atleta y futbolista que ha tenido un amplio reconocimiento en la pantalla chica. Uno de los datos más curiosos de ella es que su apodo fue dado por la máxima autoridad Antonio Rosique, esto debido a su práctica de boxeo. Pertenece al equipo azul y durante cada una de las temporadas en las que ha participado ha logrado ganarse el cariño, respeto y admiración de todo el público debido a su resiliencia, fuerza, destreza y forma de superar cada uno de los retos y desafíos que le ha tocado enfrentar durante las competencias.

En el área del fútbol ha jugado como delantera y a su vez se ha sumado a diversas competencias en donde ha demostrado gran talento sobre la cancha. Por otro lado, ha competido en eventos comoX y el atletismo ha destacado en pruebas de 70 metros planos. Por otro lado, su vida está llena de amplios intereses ya que estudió artes escénicas y conserva un gran interés por el teatro musical y la música, por su puesto. Además de esto tiene gran presencia en redes sociales ya que cuenta con 529 mil seguidores.

¿En qué temporada de Exatlón ha participado Marysol Cortés?

Marysol Cortés ha formado parte de tres temporadas de Exatlón. En la tercera perteneció al equipo azul (Contendientes) y quedó a un paso de las semifinales. Por otro lado, también fue parte de la quinta temporada en donde formó parte del equipo azul (Conquistadores) y logró coronarse como la gran ganadora en enero de 2022. Finalmente en 2023 fue parte de Exatlón All Star, sin embargo quedó eliminada en mayo del mismo año.

Ahora Marysol Cortés será parte de La Granja VIP durante una semana, días en los que convivirá con otros atletas, los Granjeros y por su puesto se integrará a las dinámicas de la competencia.