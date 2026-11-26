Este jueves de Salvación todo cambió en La Granja VIP, los cuatro Atletas de Exatlón que están de visita también pudieron echar tierra y su elección fue clara, la mayoría se fue contra Niurka.

En esta ocasión los nominados entre los que se podía elegir eran Manelyk González, Niurka y Kevyn Contreras Bicolor. Aunque Mario “Mono” Osuna también está en la Tabla no participó porque Julio Camejo, con el poder de la herradura, lo clavó hasta el domingo.

Tres de los cuatro Atletas echaron tierra a Niurka. Sin embargo, el juego terminó en un empate con Bicolor y Kunno, como Capataz, decidió que el comediantes no compitiera.

ÚLTIMA HORA Kevyn “Bicolor” Contreras queda BLOQUEADO de La Salvación en La Granja VIP, permanece en la Tabla de Nominación y está en riesgo de ser el eliminado 12 ÚLTIMA HORA Kevyn “Bicolor” Contreras queda BLOQUEADO de La Salvación en La Granja VIP, permanece en la Tabla de Nominación y está en riesgo de ser el eliminado 12 (Crédito: La Granja VIP)

Así votaron los Granjeros este jueves de Salvación

Los Granjeros ya conocen bien la dinámica y así votaron este jueves de Salvacion:

Manelyk González le echó tierra a Kevyn Contreras Bicolor . Le dijo que quiere ir con él a la Tabla de Nominados.

. Le dijo que quiere ir con él a la Mario “Mono” Osuna le echó tierra a Kevyn Contreras Bicolor. Dijo que era por estrategia porque cree que él es mejor en los juegos y quería darle una oportunidad a Manelyk .

Dijo que era por estrategia porque cree que él es mejor en los juegos y quería darle una oportunidad a . Kevyn Contreras Bicolor echó tierra a Manelyk González. Le preguntó porque un día es el naco, el corriente, y después el que puede ayudar y sonreírle.

Le preguntó porque un día es el naco, el corriente, y después el que puede ayudar y sonreírle. Niurka echó tierra a Manelyk González. Le explicó que la eligió por estrategia.

Le explicó que la eligió por estrategia. Ivonne Montero echó tierra a Manelyk González. Le dijo que es momento de tomar decisiones y que le convenía elegirla a ella.

Le dijo que es momento de tomar decisiones y que le convenía elegirla a ella. Kunno echó tierra a Kevyn Contreras Bicolor. Le dijo que la razón es que son de equipos diferentes, pero que han podido coincidir de otras maneras.

Le dijo que la razón es que son de equipos diferentes, pero que han podido coincidir de otras maneras. Julio Camejo echó tierra a Niurka. Lo hizo por estrategia y hasta chocó las manos con la cubana.

Así votaron los Ateltas de Exatlón en el jueves de Salvación

Los Atletas de Exatlón también participaron en la dinámica de echar tierra y esta fue su elección y argumentos: