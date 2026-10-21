Natalia Alcocer ENVÍA un mensaje a sus hijas en La Granja VIP: “Perdónenme”

Natalia Alcocer dedicó un mensaje a sus cuatro hijas durante una dinámica de La Granja VIP, en la que los granjeros compartieron fotografías de sus seres queridos y explicaron qué significan en sus vidas. La participante recordó a Martina, Bruna, Leonora y Elena, habló de lo mucho que las extraña y les pidió perdón por las ocasiones en las que ha tenido que separarse de ellas debido a sus compromisos laborales.

¿Qué les dijo Natalia Alcocer a sus cuatro hijas en La Granja VIP?

La dinámica comenzó cuando Kristal Silva le pidió a Natalia que mostrara las fotografías que llevaba en un sobre. La primera fue la de su hija mayor, Martina Fortunata, a quien llama cariñosamente "Forky" y a quien describió como su primer gran amor. "Mi niña que le dio sentido a mi vida en un momento que, pues, no me hallaba, que tenía mi corazoncito muy roto", recordó.

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Natalia explicó que Martina ha crecido a su lado y que, a lo largo de los años, se ha convertido en una de sus principales maestras. También expresó su deseo de reencontrarse con ella y poder conversar. "Me encantaría nada más verla a los ojos y sentir que está orgullosa de mí", confesó.

Después mostró la fotografía de Bruna María, a quien describió como una niña amorosa, atenta y apasionada por la actuación. La granjera contó que su hija suele llevarle café por las mañanas y que sueña con convertirse en una actriz reconocida.

Incluso, recordó una de las promesas que Bruna le ha hecho: "Mami, yo voy a ser una gran actriz y voy a ganar Óscares para que tú no trabajes". Según Natalia, su hija también quiere viajar con ella y comprarle una propiedad para que puedan pasar más tiempo juntas.

La siguiente fotografía fue la de Leonora Augusta, a quien llama "superbesitos". Alcocer destacó su sensibilidad y aseguró que es una niña muy cariñosa con sus hermanas. Además, consideró que fue una de las que más dificultades tuvo para aceptar su participación en el reality. "Creo que es a la que más le costó trabajo que yo viniera acá porque no quería separarse de mí", explicó.

Antes de continuar, le dedicó unas palabras: "Te extraño mucho, Leo, mucho. Perdóname, mami".

Natalia Alcocer le pide perdón a Elena por el tiempo que han pasado separadas

Al llegar a la fotografía de Elena, su hija menor, Natalia habló de las ocasiones en las que ha tenido que estar lejos de ella por cuestiones laborales. La granjera reconoció que siente que se ha perdido momentos importantes de su crecimiento.

"Perdóname, Elena. Te he dejado mucho. Muchísimo. Te ha tocado que me separe mucho de ti, pero todo esto lo estoy haciendo por ti, por tus hermanas", expresó.

La participante también mencionó que Elena se encuentra con su papá y le prometió que, cuando regrese, podrán compartir nuevamente sus rutinas. "Te prometo que voy a regresar y que te voy a abrazar y que te voy a apapachar y que vamos a dormir juntas", aseguró.

Finalmente, le confesó que piensa en ella todas las noches y reiteró sus disculpas: "Tengo muchas ganas de verte y perdóname, perdóname".

