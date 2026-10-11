Manelyk González dio un giro a su carrera: así fue su debut como actriz de teatro antes de entrar a La Granja VIP

Manelyk González sorprendió al explorar una nueva faceta profesional al debutar en el teatro como protagonista de “El que se enamora pierde”, una comedia romántica con la que dio un paso importante fuera de los realities que la hicieron conocida. La influencer encabezó esta puesta en escena, que estrenó temporada en mayo de 2026 en el Nuevo Teatro Versalles de la Ciudad de México. En esta producción compartió escenario con Moisés Peñaloza, Grisel Margarita y Samuel Zarazúa, quienes formaron parte del elenco de una historia que combina humor, decepciones sentimentales y situaciones con las que el público puede identificarse. Para Manelyk, este proyecto representó la oportunidad de mostrar una faceta distinta ante sus seguidores y asumir el reto de actuar en vivo frente al público.

¿De qué trata la obra de teatro en la que debutó Manelyk?

En “El que se enamora pierde”, Manelyk interpreta a Gaby, una mujer que está cansada de entregar su corazón a personas que no saben valorarla. Después de atravesar varias decepciones amorosas, decide cambiar las reglas y dejar de enamorarse para evitar que vuelvan a lastimarla.

Acompañada por su amigo Mateo, la protagonista comienza un recorrido lleno de situaciones cómicas, contradicciones y reflexiones sobre las relaciones de pareja. Sin embargo, sus planes de mantenerse emocionalmente protegida se complican cuando aparece alguien capaz de hacerla cuestionar sus propias decisiones. La historia plantea una pregunta con la que muchas personas pueden identificarse: ¿cerrar el corazón es realmente la mejor manera de evitar el sufrimiento o puede convertirse en un obstáculo para encontrar el amor?

Manelyk amplió su trayectoria más allá de los realities

Aunque el público relaciona a Manelyk con programas como Acapulco Shore, su debut teatral marcó una nueva etapa en su trayectoria artística. La propia participante habló sobre el compromiso que implicaba prepararse para este formato, donde no hay posibilidad de repetir una escena como sucede durante una grabación televisiva.

Su participación en esta comedia romántica le permitió enfrentarse a un escenario diferente y demostrar su interés por desarrollar otras habilidades dentro del entretenimiento. Así, El que se enamora pierde se convirtió en un proyecto significativo para Manelyk, quien pasó de protagonizar momentos frente a las cámaras de los realities a interpretar un personaje con una historia propia sobre el amor, las decepciones y las segundas oportunidades.