Manelyk confiesa qué siente por Kevyn Contreras y si sería capaz de traicionar a Bebeshita en La Granja VIP

Aunque había tratado de evadir toda esta situación, Manelyk ya se dio cuenta de que su amistad con Bebeshita está en la cuerda floja por culpa de Kevyn Contreras. Y luego de la pelea que tuvieron por celos, la "reina de los realities" por fin se animó a hablar de qué es lo que realmente pasa con el comediante, pero negó que exista cualquier posibilidad de que se entrometa en este peculiar romance de La Granja VIP.

Y como no siente que pueda expresarse libremente del tema con los demás, prefirió platicar con los cerditos sobre este "triángulo amoroso" que le está causando muchos dolores de cabeza. Por lo que Mane aseguró que no tiene ningún interés en "Bicolor", pero ya está fastidiándole la actitud que ha tomado Daniela Alexis porque piensa que no puede estar tranquila en ninguna parte sin el temor a que se enoje otra vez.

" Está horrible. A mí me parece una tontería, nada que ver. No sé si decirle algo o tirarla de loca, porque eso es lo que está diciendo, una locura. Ya es incómodo porque voy a un lado y si está su chico ya pienso que se va a enojar. Yo ya tengo muchos problemas como para ahora estar en eso también. No sé qué hacer", dijo la Granjera, que a pesar de que siempre se muestra como una mujer fuerte, admitió que sí le entristece que su amiga no confíe en ella, sobre todo porque no le ha dado motivos.

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Aunado al hecho de que está convencida de que no tendría el corazón para lastimar de esa manera a Bebeshita, Manelyk aseguró que no siente atracción ni interés alguno en Kevyn Contreras. Esto porque si bien dijo que no quería hablar del físico del Granjero para no meterse en más problemas, sí reiteró que no hay ni la más mínima posibilidad de que ella quiera involucrarse con el comediante.

"Jamás, jamás, jamás. Ni volviendo a nacer, ni bajo los efectos de nada. Ni loca, ni aunque me pagaran, nunca. Además, no le haría eso a una amiga. Menos aquí y mucho menos con Kevyn", concluyó.

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Y mientras siguen todas estas confusiones, Mane reveló que piensa hablar con Kunno para que la aconseje y le diga qué es lo que considera mejor, pues el influencer es amiga de ambas y piensa que puede tener una opinión más certera. Por ahora, las cosas con Bebeshita siguen tensas y ya ninguno de los integrantes de su equipo quieren entrometerse porque piensan que no tiene sentido aconsejarla.