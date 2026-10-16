¿Pablo Montero y quién más? TODOS los novios de Natalia Alcocer antes de La Granja VIP

La participación de Natalia Alcocer en La Granja VIP Segunda Temporada ha sido una de las más polémicas por su imponente personalidad. También, ha llamado la atención que sin esperarlo, se reencontró con Pablo Montero, quien fue su gran amor en la juventud y que puso su mundo de cabeza. Y como era de esperarse, esto desató gran intriga por conocer más sobre su vida sentimental y quiénes han sido los hombres que lograron conquistarla.

Este es un tema en el que ella nunca ha tenido timidez para contar y siempre se dice orgullosa de todos los aprendizajes que le dejaron cada una de sus parejas. Tras el primer noviazgo que tuvo con el cantante cuando tenía solo 17 años, "La Vikinga" volvió a enamorarse de un misterioso hombre llamado Alan, con el que procreó a Martina, su hija mayor.

¿Quién es el exesposo de Natalia Alcocer?

Una de las relaciones más importantes para la integrante de La Granja VIP, fue la que sostuvo con Juan José Chimal, un empresario mexicano con el que Natalia Alcocer tuvo dos hijas: Bruna y Leonor. Estuvieron casados durante seis años, pero las cosas no terminaron bien y su separación fue bastante tormentosa, incluyendo señalamientos de abuso y falta de apoyo económico.

Natalia Alcocer estuvo casada con Juan José Chimal|ESPECIAL

Ellos han sido todas las parejas de Natalia Alcocer de La Granja VIP

La famosa Granjera fue novia de Pablo Montero hace 20 años. Luego anduvo con Alan, el padre de su primera hija. Años más tarde, Natalia Alcocer se casó con Juan José Chimal y tuvo dos hijas. Tras su divorcio, a "La Vikinga" también se le relacionó sentimentalmente con Jero Palazuelos, sobrino de Roberto Palazuelos y se llegó a rumorar que tuvo un romance fugaz con el actor Roberto Romano.

Fue hasta 2020, cuando estaba recién separada, que Natalia Alcocer conoció a Michael Cohn, un modelo venezolano que primero fue su amigo y luego se convirtió en su pareja. Este noviazgo tuvo altibajos, pero siguieron unidos y en 2023 recibieron a Elena, su hija menor.

Natalia Alcocer y Michael Cohn solo tuvieron una bebé, pero el modelo convive con todas las hijas de la conductora|ESPECIAL

¿Natalia Alcocer y Pablo Montero son novios? Su llamativa historia en La Granja VIP

De acuerdo con lo que ella misma ha compartido durante su paso por el reality show, Natalia Alcocer estaría soltera actualmente. Sin embargo, siempre dijo tener una relación difícil de definir con Michael Cohn, pues siguen siendo muy cercanos e incluso él se habría quedado al cuidado de sus hijas mientras ella regresa.

Además, está teniendo un acercamiento especial con Pablo Montero, pues al parecer ninguno de los dos se esperaba que el destino volvería a cruzarlos. Eso sí, ambos han dicho que por más cariñosos que traten, en este momento solo son buenos amigos.