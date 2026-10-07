“Me aburre verla llorar": La INSENSIBLE crítica contra Bebeshita en La Granja VIP que podría romperle el corazón

El shippeo entre Bebeshita y Kevyn Contreras en La Granja VIP pasó de cero a mil en solo unos días, por lo que ya han tenido de todo: buenos momentos, peleas y reconciliaciones. Y aunque los Granjeros están muy entretenidos con esta situación, parece que para algunos de sus compañeros ya se está volviendo desgastante tener que consolarla cada que se siente triste y están aburridos de lo mismo.

Esta confesión la hicieron Manelyk y Fernando Lozada, quienes admitieron que si bien le tienen un gran cariño a Daniela Alexis, se dieron cuenta de que solo pierden el tiempo aconsejándola. Por lo que ambos tomaron la decisión de mantenerse alejados de todas sus discusiones y en adelante, preferirán no enterarse de nada de lo que pase.

"A ella no le importa, no tiene sentido decirle nada. Ayer se quedó en la noche, con quién crees. Yo por eso ya nada. Ni le pregunto qué pasó, qué hablaron, nada", dijo Mane, que hace apenas unos días se peleó con su amiga porque se metió a bañar con "Bicolor" por una broma.

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De su parte, Fer admitió que le cae muy bien Bebeshita y le parece una amiga divertida, solo que en temas del corazón es algo complicada y para él esto se volvió algo excesivo de sobrellevar. Todo porque no le parece lógico que Kevyn Contreras todo el tiempo le haga desplantes y termine llorando, si en cuanto vuelve a darle atención se le olvida cómo la trató.

"Si la ves llorando, ya sabes por qué es. Yo ya me acerqué a ella de todos los colores y sabores posibles. No quiere entender, entonces a lo mejor también es su juego. A mí ya me aburre verla llorar, si llora, es como wey ya no te voy a consolar. Te quiero mucho, pero no voy a escuchar otra vez la misma historia. Tendrá mi hombro para llorar, pero la historia ya, ya fue mucho", expresó el conductor de TV.

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Así que de momento, todo indica que la única que sigue preocupándose por lo que le pasa a Bebeshita es Azalia, que desde trató de consolarla desde que la vio afectada por la broma de Manelyk en La Granja VIP Segunda Temporada. Y por el lado contrario, Mono Osuna primero la apoyó y luego le reclamó que no se tomara las cosas en serio.