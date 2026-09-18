¿Manelyk tiene novio? Su lista de amores antes de La Granja VIP
Parece ser que en La Granja VIP, ya hay una persona muy interesada en saber si Manelyk está soltera.
Manelyk es una de las figuras más polémicas de La Granja VIP Segunda Temporada y ya hasta empezó a robar corazones. Es por esto que ha surgido gran curiosidad por saber sobre su vida sentimental y si la "reina de los realities" tiene algún enamorado esperándola.
Según lo que ella misma ha compartido desde antes de entrar y con los Granjeros, Mane no tiene novio y sigue en búsqueda del "hombre perfecto". Anteriormente, tuvo una relación con Carlos Cruz "Caramelo", del que se enamoró tras un proyecto en el que coincidieron y otra de sus conquistas fue Kelvin Rentería.
¿Cómo fue la relación de Manelyk y Jawy?
Sin lugar a dudas, una de las relaciones más importantes para Manelyk, fue la que tuvo con Jawy Méndez, a quien conoció en el programa donde se hizo famosa y cuando todavía era muy joven. Este romance duró aproximadamente cuatro años, pero no de manera formal, sino que estuvieron entre idas y venidas hasta que se decidieron.
Incluso, se comprometieron y tenían planes de boda. Sin embargo, todo llegó a su final en 2021, cuando la convivencia ya estaba muy desgastada y optaron por separarse definitivamente, en medio de rumores de infidelidades y problemas que nunca terminaron de confirmarse.
¿Manelyk y Julio Camejo tienen un romance? Así empezó su shippeo en La Granja VIP
Todo parece indicar que la convivencia está haciendo sus efectos en los Granjeros y ya tenemos un llamativo shippeo protagonizado por Manelyk y Julio Camejo. Todo este coqueteo empezó tras una de las fiestas, donde en el calor de los juegos y la música, se dieron un tremendo beso que dejó a todos sorprendidos.
Desde ese momento, han tenido varias interraciones que delatan el interés que podría estar naciendo entre ellos, pues pasan mucho tiempo juntos y parecen sentirse cómodos. Y por si fuera poco, pasaron una velada muy agradable a la luz de la luna, ya que fueron los encargados de estar en la primera guardia nocturna para cuidar a Esther, que acaba de llegar a La Granja VIP Segunda Temporada.