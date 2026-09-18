¿Manelyk tiene novio? Su lista de amores antes de La Granja VIP

Manelyk es una de las figuras más polémicas de La Granja VIP Segunda Temporada y ya hasta empezó a robar corazones. Es por esto que ha surgido gran curiosidad por saber sobre su vida sentimental y si la "reina de los realities" tiene algún enamorado esperándola.

Según lo que ella misma ha compartido desde antes de entrar y con los Granjeros, Mane no tiene novio y sigue en búsqueda del "hombre perfecto". Anteriormente, tuvo una relación con Carlos Cruz "Caramelo", del que se enamoró tras un proyecto en el que coincidieron y otra de sus conquistas fue Kelvin Rentería.

Manelyk González ha tenido pocos romances públicos|ESPECIAL

¿Cómo fue la relación de Manelyk y Jawy?

Sin lugar a dudas, una de las relaciones más importantes para Manelyk, fue la que tuvo con Jawy Méndez, a quien conoció en el programa donde se hizo famosa y cuando todavía era muy joven. Este romance duró aproximadamente cuatro años, pero no de manera formal, sino que estuvieron entre idas y venidas hasta que se decidieron.

Manelyk estuvo comprometida con Jawy Méndez|ESPECIAL

Incluso, se comprometieron y tenían planes de boda. Sin embargo, todo llegó a su final en 2021, cuando la convivencia ya estaba muy desgastada y optaron por separarse definitivamente, en medio de rumores de infidelidades y problemas que nunca terminaron de confirmarse.

¿Manelyk y Julio Camejo tienen un romance? Así empezó su shippeo en La Granja VIP

Todo parece indicar que la convivencia está haciendo sus efectos en los Granjeros y ya tenemos un llamativo shippeo protagonizado por Manelyk y Julio Camejo. Todo este coqueteo empezó tras una de las fiestas, donde en el calor de los juegos y la música, se dieron un tremendo beso que dejó a todos sorprendidos.

Desde ese momento, han tenido varias interraciones que delatan el interés que podría estar naciendo entre ellos, pues pasan mucho tiempo juntos y parecen sentirse cómodos. Y por si fuera poco, pasaron una velada muy agradable a la luz de la luna, ya que fueron los encargados de estar en la primera guardia nocturna para cuidar a Esther, que acaba de llegar a La Granja VIP Segunda Temporada.