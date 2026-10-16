“Por qué no fue a Niurka": Manelyk sufre ACCIDENTE en La Granja VIP y muestra sus heridas

Aunque no le gustaba la idea de ser Peón, Manelyk terminó encontrándole el gusto a todas las actividades de La Granja VIP y hasta se emocionó cuando le tocó preparar el desayuno para todos sus compañeros. Lo que nunca se imaginó, es que pasaría muchas dificultades en la cocina, primero porque no le salía la receta y después, porque se quemó la mano.

Este doloroso accidente ocurrió justo antes de terminar de hacer la comida, pues tocó el sartén sin fijarse que seguía caliente. En ese momento, su reacción fue gritar y corrió para enseñarle a Azalia lo que le había pasado, no sin antes hacer una broma, en la que Mane lamentó que ella tuviera tan mala suerte y que Niurka siempre saliera ilesa.

"Ya había terminado, ya había salido ilesa. Por qué no fue Niurka, por qué no se quemó ella, por qué yo", dijo mientras se acariciaba la herida.

Manelyk tuvo un descuido en la cocina y terminó lastimada|ESPECIAL

Manelyk no aprendió y OTRA VEZ se quemó en La Granja VIP

Luego de que sus compañeros le dijeron que tuviera más cuidado para evitar estas situaciones y que siempre quitara todos los utensilios del fuego, Manelyk volvió a quemarse las manos en La Granja VIP. Esta vez, fue porque pasó por alto las recomendaciones de poner la espátula por separado para que no se siguiera calentando y la tomó sin antes fijarse si ya se había enfriado.

"Definitivamente yo no sirvo para la cocina. O sea, necesitas tener mucho cuidado y yo soy súper despistada. Me pone de malas que me pasen cosas. Mira cómo me quedó, me duele. Es que en qué cabeza cabe hacer una pala que se calienta, si es para la estufa, qué falta de criterio", lamentó Mane, que lleva días temiendo que por culpa de Pablo Montero la nombren como "Peor Peón" y tenga que dormir en el Granero por segunda semana consecutiva.

Mane sufrió una quemadura mientras cocinaba para los Granjeros|ESPECIAL

Aun con todo el dolor que estaba sintiendo en esos momentos, la llamada "reina de los realities" trató de tomar las cosas con calma y se apresuró a lavarse las manos para aliviar el ardor. Y por supuesto, el que más apoyó a Manelyk en La Granja VIP fue Kunno, quien incluso le ofreció los productos de skincare que tiene en sus maletas para que se pusiera en las manos y se le calmaran las molestias, al menos mientras decidía si quería ir al médico.