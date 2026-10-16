¡ÚLTIMA HORA! Mario “Mono” Osuna queda BLOQUEADO en La Granja VIP y podría ser la sexto eliminado

Este Jueves de Salvación Mario "Mono" Osuna quedó bloqueado y ahora podría convertirse en el próximo eliminado de La Granja VIP Segunda Temporada, pues perdió la oportunidad de competir por su salvación. Esta decisión llega en una semana decisiva para los granjeros, quienes tuvieron que escuchar los argumentos de sus compañeros sobre quiénes no quieren ver más dentro de la competencia y se mantenga en la placa de nominación y se encuentre en riesgo rumbo a la gala del domingo 18 de octubre.

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¿De qué se trata el Jueves de Salvación en La Granja VIP?

El Jueves de Salvación es uno de los días más importantes de la semana ya que le permite a los granjeros nominados luchar por su permanencia dentro de La Granja VIP. Sin embargo, antes de que inicie el juego donde se enfrentan todos los portadores de medallas de nominados, tendrán que escuchar los argumentos de los granjeros del por qué no quieren que se salve mientras que al mismo tiempo les hechan tierra para bloquear su participación en el juego.

Esta semana, Mario "Mono" Osuna fue la participante bloqueado, por lo que no podrá competir por su salvación y permanecerá en la tabla de nominación hasta el domingo. Esto significa que su futuro dentro del reality dependerá ahora del voto del público. Por su parte, los nominados que no recibieron tierra tendrán la oportunidad de enfrentarse en el desafío para intentar salir de la placa y asegurar una semana más.

Cabe recordar que estos días Kevyn, Azalia, Mono y Julio Camejo se mantuvieron en la placa pero todo podría cambiar en el viernes de traición.

¿Qué pasa después del Jueves de Salvación y cómo funciona el Viernes de la Traición?

Las sorpresas no terminan con el bloqueo, el viernes llega el turno de la Traición, una dinámica en la que el ganador del desafío de salvación puede cambiar nuevamente el rumbo de la competencia al elegir a un granjero nominado para sacarlo de la tabla y asegurarle su lugar en La Granja VIP una semana más y colocar a otro granjero que aparentemente estaba salvado para colocarlo en el lugar del último salvado.