Mónica Escobedo vivió en su coche: el curso de 2 mil pesos que cambió su vida antes de La Granja VIP

Mónica Escobedo ha mostrado su sentido del humor dentro de La Granja VIP Segunda Temporada, pero su historia también tiene momentos difíciles. Antes de construir una carrera sobre los escenarios, la comediante atravesó una etapa en la que el trabajo escaseaba y su situación personal se complicaba.

La participante encontró una oportunidad cuando buscaba nuevas herramientas para su profesión. Una decisión que parecía destinada a mejorar su desempeño frente al micrófono terminó por cambiar su rumbo.

¿Por qué Mónica Escobedo vivió en su coche?

En una entrevista publicada por Revista Desbandada en octubre de 2023, Mónica explicó que tenía poco trabajo y no recibía algunos pagos pendientes. A esto se sumaron una decepción amorosa y la necesidad de dejar el departamento donde vivía.

Fue durante esa etapa cuando terminó viviendo en su automóvil, según su propio testimonio. La falta de oportunidades coincidió con un momento en el que sentía que estaba cerca de rendirse.

Su historia ya había sido recogida por ActitudFem en 2018. Aquella publicación relató que el coche se convirtió en su refugio y que allí guardaba libros, plantas y trastes. Años después, esas experiencias también formarían parte de su recorrido como comediante.

El taller de 2 mil pesos que cambió la vida de Mónica Escobedo

Escobedo contó que destinó sus últimos 2 mil pesos a un taller de stand-up. Su intención inicial era darle frescura a su trabajo como locutora, pero durante las clases descubrió una nueva posibilidad profesional.

En una conversación con Horacio Villalobos para El Mitangrit, explicó que una amiga locutora le propuso inscribirse para conseguir una interpretación más natural. Hasta entonces, Mónica había trabajado con su voz en radio, doblaje y comerciales.

El cambio era significativo: estaba acostumbrada a interpretar ideas ajenas y el stand-up le permitía hablar desde sus propias experiencias.

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¿Qué ocurrió en su primera clase de stand-up?

Mónica llegó con una rutina escrita, pero su maestro la animó a contarla con naturalidad. Ella imaginó cómo compartiría aquellas anécdotas con sus amigas y comenzó a encontrar su manera de hacer comedia.

“Creo que ya llegué a donde pertenezco”, recordó sobre aquel momento que marcó su acercamiento a los escenarios.

La carrera que construyó antes de La Granja VIP

Con el tiempo llegaron proyectos como #EresValiente, su especial de comedia estrenado el 24 de junio de 2018. En 2023 también se presentó en el Vive Latino, donde celebró diez años de trayectoria.

Su recorrido incluye programas como La culpa es de la Malinche, Drunk History, Bar Central y Sigue la Risa. Finalmente, el 25 de agosto de 2026 fue anunciada como participante de La Granja VIP, una nueva etapa después de años de trabajo frente al público.