El público la eligió, Manelyk se convierte en Peón por primera vez en La Granja VIP y así fue su REACCIÓN

Aunque algunos participantes de La Granja VIP han pedido ser Peones, la realidad es que se trata de la posición más difícil que implica realizar tareas físicas, levantarse más temprano y tener restricciones de comida. Por esa razón es que Manelyk González reaccionó triste cuando se enteró de que el público votó por ella.

Esta será la primer vez que Mane se convertiría en Peón. Se había salvado a lo largo de las semanas porque sus compañeros no habían votado por ella, pero esta vez fue el público el que la pidió.

A partir de esta noche Mane dormirá en el Granero en donde no hay camas sino pacas de paja. Además, deberá ser de las primeras en despertarse para trabajar de inmediato con los animales y hacer el desayuno para los demás.

Su posición también implica bañarse al aire libre y mover el molino de agua, una de las tareas más extenuantes. Además, hay serias restricciones de comida, únicamente podrá alimentarse con los huevos que haya en el gallinero, arroz, frijoles y sardinas.

Cabe decir que la reina de los realities ya enfrentaba restricciones de comida. Por haber tirado alimentos a la basura, Adal Ramones le impuso como castigo comer como los Peones. De hecho, en una plática que tuvo con Kunno especuló que esa fue la razón por la cual el público votó por ella.

Así quedó la lista de Peones para la sexta semana

Manelyk González fue elegida por el público para ser Peón esta semana, los Granjeros que la acompañarás en sus labores son:



Natalia Alcocer, elegida por los Granjeros .

elegida por los . Fernando Lozada, elegido por los Granjeros .

elegido por los . Kevyn Contretas Bicolor, por ser elegido como el peor Peón de la semana deberá permanecer en dicha posición por una semana más.

Adal Ramones les recordó a todos que esta semana tienen el presupuesto más bajo hasta ahora, por lo que les recomendó poner mucha atención y tener disciplina para no cometer errores.