¿Los está usando? Mónica Escobedo revela sus verdaderas intenciones con el grupo de Manelyk en La Granja VIP

Mónica Escobedo es una de las pocas participantes de La Granja VIP Segunda Temporada que no tiene una alianza definida. Comenzó siendo cercana a Niurka y los demás integrantes de su grupo, pero con el paso de las semanas la relación entre la comediante y su bando se fue desvaneciendo. Tanto es así que decidió abandonarlos y correr por cuenta propia.

Sin embargo, Mónica intentó acercarse al otro bando predominante de la granja: el liderado por Manelyk González. En una conversación con Julio Camejo, este le dio su parecer sobre el juego que está realizando Escobedo en estos momentos, remarcando que puede sonar “forzado” de cara al público. No obstante, la comediante afirmó que busca congeniar con los integrantes del bando rival.

¿Qué dijo Mónica sobre su relación con el grupo de Manelyk?

“Yo sé que soy carne de cañón, pero prefiero estar ‘cobijada’ ahorita por un equipo”, le confesó Moni a Julio. Este insinuó que la comediante tiene miedo de jugar sola, a lo que Escobedo agregó: “No quiero estar sola, no me gusta estar sola. A lo mejor más adelante sí”.

Posteriormente, reveló sus verdaderas intenciones con el grupo de Manelyk: “¿Sabes qué? Sí los quiero conocer”, expresó. De esta manera, Mónica dejó en claro su estrategia, abriendo la posibilidad de unirse de una vez por todas al otro bando que tiene La Granja VIP.

Luego, dio más detalles de su juego: “Yo ya traté de hacer química un mes con el otro equipo (Niurka) y salió lo que salió. Ahorita, estoy empezando a hacer química con el otro equipo. Eso es lo que quiero que me permita el público, quiero ver qué sale, cómo nos reímos, eso lo quiero vivir”, sentenció.

Mónica buscará el apoyo del público para continuar en La Granja VIP

Mónica Escobedo necesita el respaldo de los aficionados para seguir adelante con su nueva estrategia. La comediante quedó en la tabla definitiva de nominados junto a Pimpinela Escarlata, Julio Camejo, Rafa Mercadante, Pascal Nadaud y Kevyn Contreras “Bicolor”. Los seis están en riesgo de abandonar La Granja VIP en la eliminación del domingo 11 de octubre.

Lista FINAL de nominados de la quinta semana de La Granja VIP; en RIESGO total de ser eliminados el domingo|Crédito: La Granja VIP

Para apoyar a Moni, los seguidores pueden ingresar al sitio oficial de votaciones o a la aplicación TV Azteca En Vivo, seleccionar su nombre y enviar sus votos. El público dispone de 10 votos diarios, que puede destinar a una sola persona o repartir entre los nominados.

De esta manera, Escobedo afrontará una gala clave para su continuidad. Si consigue permanecer una semana más, tendrá la oportunidad de conocer mejor al grupo de Manelyk y descubrir si puede construir la cercanía que busca dentro de la competencia.