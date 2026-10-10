Natalia descubre el juego de Mónica Escobedo y toma una decisión FULMINANTE con la Granjera

Mónica Escobedo se encuentra “sin equipo” luego de que haya salido el grupo comandado por Niurka. Sin embargo, la comediante intentó regresar a la alianza en los últimos días, donde incluso le reclamó a Natalia Alcocer, Pimpinela Escarlata y a Ivonne Montero por no “cotorrear” con ella. Ahora, La Vikinga descubrió el juego de su excompañera de bando.

Luego de hablar con ella en la cocina, Natalia reveló que se encontró a Mónica teniendo una charla con Azalia Ojeda, Mario “Mono” Osuna, Pascal Nadaud y Kunno, todos miembros del grupo liderado por Manelyk González. La actriz escuchó parte de la conversación que tuvieron los Granjeros y llegó a la conclusión de que Escobedo es “una lleva y trae”.

Natalia descubre el juego de Mónica

“Llego y estaba Mono, Azalia, Pascal y Kunno sentados en el baño. Me acuesto al lado de ella y me dice: ‘no, ahorita no Natalia’”, le comentó La Vikinga a Ivonne Montero. Sin embargo, la actriz descubrió algo más justo cuando insinuó que abandonaría la habitación donde se encontraba Mónica.

“Lo que me molesta es que cuando me paro y cierro la puerta del cuarto, empiezo a oír como comenzó a cag*rse de la risa con Kunno y con ellos”, detalló Natalia. Posteriormente, La Vikinga le remarcó a Montero que le dirá a Mónica que esa es una de las razones por las cuales no la invitan a su grupo.

Natalia corta vínculo con Mónica

La actriz le comentó a Ivonne que no tendrá relación con Escobedo: “Que quieras ahorita humillarme enfrente de ellos. Se te acabó, de mí no vas a recibir cosas buenas”, expresó Natalia.

Además, agregó que Mónica no será invitada a sus charlas y conversaciones con el grupo luego de haber escuchado eso y haber demostrado que está intentando indagar en ambos bandos de La Granja VIP.

De esta manera, el posible regreso de Escobedo al grupo de Niurka queda totalmente descartado. Natalia no confía en ella, al igual que Ivonne Montero. Además, la comediante mantiene una relación áspera con Rafael Mercadante, otro de los integrantes de la alianza.