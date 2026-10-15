Mono DESAFÍA a Ivonne Montero en La Granja VIP: “A la hora de competir, yo piso cabezas”

La humildad y la manera de competir se convirtieron en los principales puntos de desacuerdo entre Mario “Mono” Osuna e Ivonne Montero durante La Asamblea de La Granja VIP. Ambos aprovecharon su participación para explicar qué piensan del otro y exponer sus argumentos de nominación. Sin embargo, una de las declaraciones más contundentes llegó cuando el deportista defendió su actitud frente a los desafíos y dejó claro que no piensa cambiar su forma de jugar: “A la hora de competir, yo piso cabezas”.

Ivonne Montero y Mario “Mono” Osuna se enfrentan en La Asamblea de La Granja VIP, nominándose entre ellos: “A la gente le incomoda el éxito ajeno”

¿Por qué Mario “Mono” Osuna e Ivonne Montero se enfrentaron en La Granja VIP?

El intercambio comenzó cuando Mono Osuna tomó la palabra para dirigirse a Ivonne Montero. Aunque reconoció que la actriz ha tenido una buena participación en La Granja VIP y destacó que no suele involucrarse en problemas, también confesó que todavía tiene dudas sobre ella.

“Me pareces una persona muy educada, no te metes en problemas. Creo que has tenido una buena actuación en La Granja, pero todavía no termino de creerte”, expresó.

El deportista explicó que, desde su perspectiva, Ivonne ha mostrado distintas facetas de su personalidad durante la competencia. Mencionó sus actividades haciendo pulseras, su interés por los perros y su manera de relacionarse con otros granjeros, especialmente con Mónica.

Para Mono, la experiencia de su compañera como actriz representa una ventaja a la hora de convencer a los demás. “A la gente la puedes convencer, a mí todavía no me has convencido”, aseguró antes de señalar que esas dudas, sumadas al hecho de que ella no había estado nominada, eran motivos suficientes para considerar su nombre.

Ivonne respondió que todas esas facetas forman parte de su personalidad y rechazó la idea de que estuviera interpretando diferentes papeles. Explicó que desde pequeña ha sido una persona reservada y observadora, además de destacar su cariño por los animales y su disciplina.

“Soy una persona honesta, noble, transparente en el sentido de que lo que ves en mí es lo que es”, afirmó. También aseguró que, si Mono quería nominarla para ponerla a prueba, estaba dispuesta a aceptarlo.

Ivonne Montero señala la falta de humildad de Mono Osuna

Cuando llegó su turno, Ivonne Montero eligió a Mario “Mono” Osuna y explicó que su percepción sobre él había cambiado durante el tiempo que llevaban compartiendo la experiencia.

La actriz recordó un episodio en el que, según relató, Mono se sumó a un regaño que ella había recibido. Aunque aclaró que aquello ya había quedado atrás, sostuvo que posteriormente se acumularon otras situaciones que modificaron su opinión.

Uno de los principales puntos de su intervención fue la importancia de la humildad, especialmente en alguien que considera un referente deportivo para muchas personas.

“Yo te reconozco como un gran deportista, eres imagen a seguir de muchísimas personas, de muchísimos niños y la humildad tiene mucho que ver”, comentó.

Después fue más directa al describir cómo percibe actualmente a su compañero: “De repente te sobrepasaste, te engrandeciste, se te fue de las manos esta postura y entonces dejé de admirarte”.

Mono Osuna responde a Ivonne: “Yo piso cabezas”

La réplica de Mario “Mono” Osuna estuvo centrada en su experiencia deportiva y en la manera en que enfrenta las competencias. El granjero aseguró que entiende por qué sus habilidades pueden representar un obstáculo para sus compañeros. “Es evidente que soy una amenaza en los juegos, eso lo tengo muy claro. A la gente le incomoda el éxito ajeno”, declaró. Posteriormente, defendió su trayectoria y dijo: “Durante mucho tiempo he competido. Me dedico a esto y a la hora de competir yo piso cabezas. Yo piso cabezas, voy con todo”.

Ivonne intervino nuevamente para insistir en que la humildad también puede abrir puertas. La actriz señaló que ella también cuenta con experiencia en el deporte de alto rendimiento y consideró importante mantener esa cualidad, independientemente de los resultados.

Mono, por su parte, hizo una distinción entre las competencias deportivas y el formato de La Granja VIP. “Este no es un deporte, es un reality show donde hay juegos de habilidad y destreza”, explicó. Además, sostuvo que cada participante utiliza diferentes herramientas para avanzar, algunas de las cuales pueden ser consideradas buenas o malas por los demás.

