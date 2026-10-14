ÚLTIMO MINUTO: Ivonne Montero es la Granjera que acompañará a Pablo Montero en la suite del Capataz en La Granja VIP

En la sexta semana de La Granja VIP, Pablo Montero fue sorprendido por convertirse en el Capataz, en especial después de vencer a "Bebeshita", Julio Camejo e Ivonne Montero, por lo que tendrá un gran poder en la semana.

Para sorpresa de todos, Ivonne Montero se convirtió en la Granjera que va a disfrutar de la suite y de los grandes lujos que hay en la habitación.

¿Quién ha sido Capataz en La Granja VIP?

Son varios Granjeros los que se han convertido en el Capataz de La Granja VIP, quienes tuvieron la labor de mantener el orden en el reality, además de que durante la semana en la que tuvieron el poder eran inmunes a la nominación. Ellos son los que han tenido el liderazgo:



La primer semana fue Julio Camejo, Kunno se transformo en su compañero para la suite.

En la segunda semana fue Pascal Nadaud, siendo eliminado del reality en la quinta semana. En esa ocasión su compañero fue Fernando Lozada.

Mario "Mono" Osuna ha sido el único Granjero en tener el poder durante dos semanas consecutivas. En la primera ocasión escogió a Azalia, pero la siguiente vez tuvo la habitación para él solo, ya que se hizo una dinámica de formar parejas que no se podían separar por ninguna razón.

en tener el poder durante dos semanas consecutivas. En la primera ocasión escogió a Azalia, pero la siguiente vez tuvo la habitación para él solo, ya que se hizo una dinámica de formar parejas que no se podían separar por ninguna razón. En la quinta semana Kunno tuvo el liderazgo, pero se enfrentó a la Semana de Tentaciones. En está ocasión, el público votó por Pimpinela.

Ahora, es el turno de Pablo Montero de tener el poder, hay que ver la forma en que se desempeña el Granjero, en especial considerando que él ya ha tenido experiencia con animales de granja.

¿Cuándo se elige Capataz en La Granja VIP?

Cada lunes se da a conocer quién es el Capataz de La Granja VIP, pero para ello se hacen varias pruebas físicas y mentales para escoger a los finalistas, quienes deberán enfrentarse en un circuito final para obtener el poder.

Además de tener la deseada suite, tendrán inmunidad total para el domingo, por lo que no podrán ser nominados, estando en total salvación durante la semana que tenga el liderazgo, junto a otros beneficios a los que Pablo Montero va a tener acceso.