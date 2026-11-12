Niurka Marcos rompe en llanto en La Granja VIP al extrañar a su familia; Críticos cuestionaron sus sentimientos

Este jueves de Salvación los Granjeros nominados se enfrentaron a una dinámica especial en la que tuvieron que elegir una carta para determinar quién iría directo al juego de Salvación y Niurka sorprendió por su reacción.

La cubana fue la segunda en pasar y cuando Adal Ramones le preguntó de quién le gustaría recibir una carta, Niurka rompió en llanto. Afirmó que la razón es que soñó con su prometido Bruno y estaba preocupada.

El conductor le dijo que haría lo posible por enviarle un mensaje de que todo está bien con sus seres queridos.

Minutos después la vedette recordó que pronto será su cumpleaños y se lamentó. Dijo que le gustaría estar cerca de su prometido y de sus hijos. Entre lágrimas señaló si no sale el próximo domingo, pasará su cumpleaños en La Granja VIP.

Añadió que extraña mucho a su familia y que se siente muy cansada. “Quiero estar cerca, quiero que me abracen y sentir la energía de ellos, de mis hijos y de Bruno que es lo que más fuerte nos hace”.

Críticos y Granjeros dudan de las lágrimas de Niurka

A pesar de las lágrimas que Niurka derramó recordando a su prometido y sus hijos, mientras daba su mensaje la cara de algunos Granjeros dejó en claro que no creían en sus palabras.

Manelyk González se mostró risueña, hizo muecas y murmuraba con Kunno. Mientras que Ivonne Montero solo suspiraba y decidió mantener los ojos cerrados.

Ivonne reacciona a llanto de Niurka

Pero no solo los Granjeros demostraron sus dudas sobre lo que estaba sucediendo, en el foro, las Críticas también desconfiaron de las palabras de Niurka.

Linet Puente fue directa y simplemente dijo, “no le creo”. En su opinión, aunque es comprensible que extrañe a sus hijos porque ya son muchas semanas de competencia, luego de la actitud que la cubana mostró ayer en contra de Ivonne Montero, no le pareció que fueran congruentes sus lágrimas de esta noche.

Por su parte, Flor Rubio dijo que creyó en sus lágrimas, pero que Niurka es una mujer muy inteligente y que, tras lo sucedido el miércoles de Asamblea, tomó la decisión de cambiar el juego. “Ella sabe jugar, ella sabe lo que provocó el día de ayer con ese posicionamiento frente a Ivonne Montero, sabe muy bien lo que sucedió porque lee el juego, yo creo que se arrepiente”.

En opinión de la crítica, la actitud que tuvo ayer la Granjera fue tan soberbia que perdió mucho de lo que ya había ganado a lo largo de las últimas semanas.

Finalmente, Ferka dijo que entendía su actitud porque ha pasado 10 semanas con personalidades muy fuertes en un juego muy rudo y extraña su realidad, por lo que un día puede ser muy directa en el cara a cara y al siguiente decir “ya no puedo más, porque la mente se agota”.