Mario “Mono” Osuna RECONOCE a Pimpinela Escarlata y Rafael Mercadante en La Granja VIP: “Son los que más limpio han jugado”

Mario “Mono” Osuna sorprendió con sus palabras hacia Rafael Mercadante y Pimpinela Escarlata durante una conversación entre los participantes de La Granja VIP. Aunque pertenecen a equipos diferentes, el exfutbolista aseguró que ambos se han distinguido por su manera de competir y aprovechó el momento para agradecerles.

“Yo te quiero agradecer a ti, Rafa, porque de los de allá, de aquel equipo, creo que tú y Pimpi han sido los únicos que han jugado limpio hasta el momento”, expresó Osuna frente a sus compañeros. Además, consideró importante que mantuvieran esa postura durante el resto de la competencia.

La declaración surgió después de que Mercadante le dedicara unas palabras en las que recordó una nominación anterior. Lejos de centrarse en aquella decisión, el conductor destacó las cualidades que aprecia de Mono como participante.

“Te admiro como caballero, como participante. Admiro lo temerario que eres para jugártela así”, señaló Rafa, quien también reconoció que ambos tienen perspectivas distintas sobre la manera de enfrentar los desafíos.

Antes de terminar su intervención, le deseó éxito y lo animó a continuar defendiendo sus decisiones. “Que sigas con esa posición en donde vas siempre de frente y sin miramientos”, agregó.

Natalia Alcocer afirma que no está de acuerdo en que las personas sean INTIMIDADAS en la nominación a Mario “Mono” Osuna en La Granja VIP

Los enfrentamientos de Mario “Mono” Osuna con otros granjeros de La Granja VIP

Las palabras del exfutbolista contrastan con los desacuerdos que ha tenido con otros participantes durante su paso por el reality. Uno de los episodios más recientes ocurrió durante la Gala, cuando Natalia Alcocer lo confrontó por comentarios que, según ella, había recibido de su parte.

“Me dijiste sin dignidad y migajera”, reclamó la granjera, quien también cuestionó que Mono hubiera invadido su espacio personal. Durante ese intercambio, Osuna respondió a los señalamientos y ambos expusieron sus diferencias frente a sus compañeros.

Otro de los desacuerdos involucró a Niurka Marcos, quien criticó la conducta del deportista y lo acusó de haberle faltado al respeto. Sus declaraciones se sumaron a las diferencias que han surgido entre los participantes por sus formas de relacionarse y competir.