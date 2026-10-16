Momento INTENSO en La Granja VIP: Natalia Alcocer encara a Mono Osuna, pero él se burla y le da la espalda en plena Gala

Un reclamo por lo ocurrido el día anterior terminó en un nuevo enfrentamiento entre Natalia Alcocer y Mario “Mono” Osuna durante La Gala de La Granja VIP. La granjera lo señaló por haber invadido su espacio personal y utilizar palabras que consideró ofensivas, mientras que él rechazó sus acusaciones y cuestionó la manera en que estaba presentando los hechos.

Todo comenzó cuando el granjero aseguró que Natalia seguía sin ser importante para él. Ella respondió que tampoco lo consideraba importante, pero aprovechó su turno para retomar lo sucedido anteriormente.

“Creo que ayer no me escuchaste. Y creo que fue porque te diste cuenta de que a lo mejor lo que hiciste no estuvo bien”, expresó Alcocer, quien también sostuvo que había observado a Mono preocupado por la manera en que sus compañeros interpretaban sus palabras.

Natalia Alcocer afirma que no está de acuerdo en que las personas sean INTIMIDADAS en la nominación a Mario “Mono” Osuna en La Granja VIP

Alcocer reclama a Osuna por llamarla “migajera” en La Granja VIP

La granjera fue directa al explicar qué comportamiento le había molestado. “Nunca voy a estar de acuerdo con que ninguna persona invada un espacio personal y sea intimidante como lo fuiste tú ayer”, señaló frente a los demás participantes.

Después recordó dos expresiones que, según su declaración, Mono había utilizado contra ella: “Me dijiste sin dignidad y migajera”.

Natalia también cuestionó la manera en que su compañero se dirige a una de sus amigas dentro de La Granja. Sin embargo, aclaró que esa relación correspondía a ellos y que su principal reclamo estaba relacionado con lo que había ocurrido entre ambos. Cuando llegó su turno, Mono no aceptó los señalamientos. Por el contrario, aseguró que Natalia estaba utilizando un asunto delicado para perjudicarlo ante el público.

“Tú lo estás utilizando para que me funen o para enterrarme”, respondió.

El granjero sostuvo que, desde su perspectiva, Alcocer estaba siendo selectiva con sus cuestionamientos. Para argumentarlo, mencionó a Kevyn “Bicolor” Contreras, a quien acusó de haber hecho llorar a Daniela Alexis, “Bebeshita”, y a Rafael Mercadante, a quien atribuyó comentarios que consideraba machistas y misóginos. “Se me hace muy conveniente. No te creo nada y afuera tampoco te van a creer”, agregó Osuna, quien insistió en que no consideraba que existieran pruebas suficientes para calificarlo de machista, violento o misógino.

Mono Osuna le da la espalda a Natalia y ella responde: “Tú solito pones las palabras ahí”

Mientras continuaban las declaraciones, Mono se dio la vuelta y le dio la espalda a Natalia, uno de los gestos más llamativos del cara a cara. La conversación tampoco estuvo exenta de interrupciones, por lo que se recordó a los participantes que debían respetar sus respectivos turnos.

Al recuperar la palabra, Alcocer rechazó que hubiera utilizado los términos que Mono mencionó durante su defensa.

“Yo no puse palabra ni misógino ni puse feminismo ni dije machismo”, aclaró.

La granjera explicó que su señalamiento estaba dirigido a una conducta específica y no a una discusión sobre hombres y mujeres. Por eso insistió en que, desde su perspectiva, lo sucedido había sido intimidante. “Tú solito pones las palabras ahí. Es que te estás delatando”, respondió Natalia.