Natalia Alcocer antes de La Granja VIP: a qué se dedicaba y cómo se hizo famosa

Natalia Alcocer se ha convertido en uno de los rostros que más conversación generan en La Granja VIP 2026, pero su historia frente a las cámaras comenzó mucho antes de su llegada al reality. La actriz y conductora ya había explorado distintos formatos de televisión, desde programas de entretenimiento hasta producciones de ficción, antes de consolidar su presencia en los programas de convivencia. Conocida también como “La Vikinga”, la participante ha construido una trayectoria que combina conducción, actuación y participación en competencias televisivas. Su paso por estos proyectos le permitió familiarizarse con las cámaras y conectar con diferentes audiencias, una experiencia que hoy forma parte de su perfil dentro de la granja.

De sus primeros trabajos en televisión a los realities

Uno de los primeros proyectos de Natalia Alcocer en la industria fue Zona Ruda, programa en el que comenzó a trabajar en 2007 y donde se dio a conocer como conductora. Más adelante, amplió su experiencia con participaciones en La Rosa de Guadalupe, serie unitaria en la que interpretó distintos personajes, y con su llegada a Big Brother México en 2015, donde estuvo al frente de un segmento digital relacionado con lo que ocurría dentro de la casa. Su carrera también ha estado vinculada con proyectos fuera de la conducción y la actuación. Cuando fue presentada como participante de Survivor México, Alcocer fundó una línea propia de productos para el cuidado personal, una faceta empresarial que se sumó a su trabajo en medios.

El regreso de Natalia Alcocer a las competencias televisivas

En 2021, Natalia se integró a Survivor México, donde compitió en condiciones que exigían resistencia física, adaptación y trabajo en equipo. Fue durante esta etapa cuando se popularizó el apodo de “La Vikinga”, con el que el público comenzó a identificarla. Posteriormente, participó en La Casa de los Famosos y en La Isla: Desafío Extremo, experiencias que ampliaron su recorrido dentro del género de los realities.

Su llegada a La Granja VIP representa otro capítulo de esa trayectoria. A diferencia de los formatos centrados en la supervivencia o en la convivencia dentro de una casa, ahora debe adaptarse a las labores del campo, el cuidado de los animales y las dinámicas de un grupo que comparte las mismas instalaciones. Así, antes de convertirse en una de las participantes de la segunda temporada, Natalia Alcocer ya había pasado por distintas facetas profesionales. Su experiencia en conducción, actuación y realities explica por qué su carrera no puede resumirse únicamente en sus apariciones recientes en televisión.