Natalia Alcocer tacha de mentirosa a Azalia tras su FUERTE PELEA en La Granja VIP: “Se puso como loca”

El ambiente está muy intenso por las nominaciones de La Granja VIP, pero hay algunos Granjeros que están tranquilos con las decisiones que tomaron. Es el caso de Natalia Alcocer, quien piensa que esta semana sus estrategias en equipo les salieron bien, pero sabe que esto podría cambiar y prefiere enfocarse en el momento, no enfrascarse en peleas como dice, lo hace Azalia, quien hasta habría mentido por el enojo.

En una sincera charla con Mónica Escobedo, "La Vikinga" dijo sentirse satisfecha con el rumbo que está tomando la competencia hasta ese momento, incluso con el riesgo de que de pronto todos sus planes se vengan para abajo. Eso sí, ya no estaría dispuesta a seguir en pleitos con personajes con Azalia, pues del día que se gritonearon en la dinámica de la tierra, le quedó de lección que no aguantará una respuesta y que por eso altera las versiones de lo que pasó.

"El problema es que allá, que son los más agresivos y confrontativos, ya se están encontrando con pared acá. Entonces también ya no saben qué. Que eso fue lo que pasó con Azalia, porque cuando entró conmigo te juro que no le grité. Salió y dijo: 'se puso como loca', pero no. Yo nada más le contesté, lo que nunca habían visto de mí, porque estaban acostumbradas a que no dijera nada y de repente le metí su contestón", explicó.

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La convivencia entre Azalia y Natalia se desbarató en cuestión de días, pues aunque pertenecen a equipos diferentes, acordaron hacer una tregua en la que no se pondrían en riesgo. Sin embargo, a "La Vikinga" no se le hizo justo que no le avisara que Manelyk la mandaría directamente a la tabla de nominados y le reprochó el "doble juego".

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Al respecto, "La Negra" aseguró que nunca quedaron en que tendría que traicionar a su amiga y por eso no le avisó, pero esta explicación no fue suficiente para la conductora. Y finalmente, terminaron a los gritos y Natalia hasta se atrevió a burlarse del apodo de "Lady Polanco" con el que Azalia Ojeda ha cargado durante años por un escándalo de su pasado.