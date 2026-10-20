Natalia Alcocer está ARREPENTIDA por darle el “sí" a Pablo Montero en La Granja VIP, ¡y lo compara con su ex!

Pablo Montero se le declaró a Natalia Alcocer en La Granja VIP y son novios, pero las cosas no están siendo tan lindas como ellos se imaginaban. Al menos esta es la percepción que tiene ella, pues las actitudes del cantante le sembraron la duda de si se dejó llevar por la emoción y tomó una decisión precipitada cuando aceptó tener una relación, pues "La Vikinga" no está segura de que vaya a funcionar y no pudo evitar recordar cómo la trataba Michael Cohn, su exnovio.

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Esta honesta revelación se la hizo a Rafa Mercadante, al que le contó que estaba molesta porque tuvo un detalle romántico y no lo valoraron. Y es que según dice, le arregló su buró para que tuviera todo lo que necesita a la mano y Pablo no solo ignoró a Natalia, sino que cuando le reclamó, él la comparó con Daniela Alexis y sus berrinches a Kevyn Contreras "Bicolor".

"Me dijo que me pongo como Bebeshita. En todo me lleva la contraria, para eso, qué hueva. Yo era muy feliz soltera y aun así tenía muchas cosas. Me puso de malas porque yo qué tengo que estar haciéndole detallitos a un cabrón. A ver, mi último wey, el papá de mi hija, vive para mí, es el que me hace masajes, todo. Como para que yo ahorita esté así", dijo enojada la conductora.

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Si bien reconoció que podría estar dimensionando de más la situación, Natalia Alcocer insistió en que no le agradan del todo las actitudes que tomó Pablo Montero desde que se hicieron novios. Lo que inevitablemente ha hecho que se cuestione si debió esperar más rápido y hasta piensa en que Michael Cohn era su incondicional en todo momento, ya que sin importar que tuvieran diferencias nunca dejó de tratarla como prioridad.

"Me quedé pensando si habré dicho que sí muy rápido, me comprometí muy rápido. Es lo que te digo, a mí, mi última pareja, el papá de mi hija, con todos los problemas que tuvimos, vive por mí, soy por lo que respira. Qué necesidad", concluyó "La Vikinga" sobre este romance con Pablo Montero, que fue su primer amor hace 20 años.