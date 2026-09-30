¿Pablo Montero y Natalia Alcocer fueron novios? La “historia inconclusa” que están retomando en La Granja VIP
A pesar de que al principio lo negaron, cada vez es más evidente que la “conexión” de Pablo y Natalia está fortaleciéndose con la convivencia diaria.
Desde que Pablo Montero entró a La Granja VIP, muchos se dieron cuenta de que tenía un interés especial en Natalia Alcocer, pues fue de las primeras a las que saludó en cuanto se bajó del caballo. Y luego de varios intercambios de miradas y charlas nerviosas, salió a la luz que los Granjeros tendrían una historia pasada que al parecer quedó incompleta y que podrían estar a punto de retomar.
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Según lo que la propia Natalia Alcocer contó, salió con Pablo Montero hace unos 20 años, pero no duraron mucho tiempo porque ella era muy joven y tenían proyectos de vida diferentes. Fue así que habrían tomado de la decisión de separarse y quedaron en buenos términos, pero lo que ninguno de los dos se imaginaba, es que el destino volvería a juntarlos después de tanto tiempo.
También ha quedado en evidencia que ambos recuerdan su noviazgo con mucho cariño y aunque cada uno rehizo su vida y consolidaron familias, ahora estarían "disponibles". Esto porque a pesar de que se le considera un "rompecorazones", Pablo Montero entró soltero al proyecto, mientras que Natalia Alcocer tampoco tendría pareja formal, aunque hace unos días parecía que todavía era novia de Michael Cohn, el papá de su hija más pequeña y a quien le encargó a sus tres hijas mayores.
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Con la convivencia en La Granja VIP, Natalia Alcocer y Pablo Montero se han hecho muy cercanos y aprovechan el tiempo para platicar, además de que gracias a una dinámica, quedaron encadenados y ahora hacen prácticamente todo juntos. Sin embargo, ambos han aclarado que solamente los une un gran cariño, pero sus compañeros no les creen por la manera en que se tratan y hasta empezaron a rumorar de un shippeo.
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Al respecto, ellos negaron rotundamente que estén de "honeymoon" como dicen los demás, por lo que negaron que dejen sus tareas incompletas por estar "coqueteándose". Aun así, los Granjeros siguen pensando que es cuestión de tiempo para que esta historia tenga un nuevo capítulos, pues creen que resulta más que evidente que el interés podría estar resurgiendo.