“A mí me dijeron que no enseñara nada y qué tal Kristal”, dijo Adal Ramones previo al arranque de la segunda temporada de La Granja VIP

Está por iniciar la segunda temporada de La Granja VIP y Kristal Silva compartió en redes sociales su emoción por volver a conducir el proyecto. Pero sus publicaciones sorprendieron a Adal Ramones.

"A mi me dijeron que no enseñara nada de la escenografía, nada de nada y qué tal Kristal, ya se tomó fotos", dijo el conductor en un video en el que compartió algunos detalles previo al arranque oficial del reality.

Adal confirmó que todos los granjeros que ya fueron revelados están encerrados en un hotel y recordó que todavía faltan seis celebridades más por darse a conocer este 6 de septiembre. Todos los detalles podrán seguirse por Azteca UNO en punto de las 8 de la noche.

Kristal Silva agradecida por participar en La Granja VIP segunda temporada

Las publicaciones a las que hizo referencia Adal Ramones fueron compartidas por Kristal Silva hace unas horas. En una de ellas se puede ver a la conductora sentada frente a la entrada de la casa principal con el mensaje: "Gracias Dios por un proyecto más en mi carrera".

También compartió un video en el que aceptó sentir nervios y adrenalina. "A unas horas del estreno de La Granja estamos en los ensayos, la producción ya está listísima para arrancar este proyecto una vez más".

En las imágenes se puede ver parte de las instalaciones al aire libre donde convivirán los 20 participantes que formarán parte de la segunda temporada.

Las dos preocupaciones de Kristal Silva previo al estreno de la segunda temporada de La Granja VIP

Kristal Silva se mostró emocionada por el arranque de la segunda temporada de La granja VIP, pero también dijo que espera que no llueva para que todo salga según lo previsto.

"Le estamos pidiendo a Diosito, a Tláloc, que no nos llueva. No, no va a pasar. Así que claven los cuchillos, pidan por nosotros y arranquemos La Granja VIP".

La segunda preocupación de la conductora es mucho más personal. En su video señaló que tiene una espinilla en la barbilla. “Que fea espinilla siempre me salen, yo creo que por el estrés, pero en maquillaje haremos milagros", dijo Silva.

