Niurka hace INESPERADO TRATO con Manelyk para mover la tabla de nominados en La Granja VIP

Por más que Niurka y Manelyk han tenido fuertes peleas en La Granja VIP, parece que para ellas, las estrategias son mucho más importantes. Esto volvió a evidenciarse ahora que se enteraron de que deberán ponerse de acuerdo en la dinámica de los elementos para dar un punto extra en la Asamblea. Y aunque pensaron que sería difícil, ya tendrían en la mira a la persona perfecta para que toda la tabla de nominados sea inesperada.

De acuerdo con lo que platicaron, si hay más Granjeros que nominen a Ivonne Montero, también podrían irse en su contra. Incluso, Mane le ofreció que, de ganar el Huevo de Oro y obtener un buen beneficio, considerará seriamente mandar a la actriz sin contemplaciones, aprovechándose de que justo protagonizaron un malentendido.

¿Por qué Niurka se peleó con Ivonne Montero? El malentendido que podría afectar a su equipo en La Granja VIP

Si bien Niurka no tenía intenciones de nominar a Ivonne Montero y en realidad todo su equipo estaba pensando en que Rafa Mercadante sería el indicado para "sacrificarse", podría cambiar de opinión ahora que está molesta con la actriz. Este pleito se detonó cuando la llamada "mujer escándalo" se enteró de que Ivonne sacó su ropa de la lavadora para meter la suya, sin importarle si volvía a ensuciarse.

Dicha acción hizo enfurecer a la vedette, sobre todo porque lo único que recibió como respuesta, fueron señalamientos de que estaba exagerando y que si se enojaba, ese era su problema. Además, notó que le faltaban algunas prendas y se puso a buscarlas por toda La Granja VIP y fue en este momento cuando platicó con el equipo de Manelyk y ella le ofreció desquitarse de Ivonne Montero con alguna jugada inesperada.

Niurka enfrenta a Ivonne Montero en La Granja VIP por fuerte grosería, "¡Cómo no lo voy a tomar personal!” (VIDEO)

Nominados de La Granja VIP: los integrantes en riesgo HOY 21 de octubre

Ya hay dos Granjeros que podrían quedar eliminados de La Granja VIP en la semana 7. Se trata de Fernando Lozada, que fue enviado directamente a la tabla por el Legado de Pimpinela Escarlata, y Manelyk, que otra vez está entre los nominados porque perdió el Duelo ante Azalia Ojeda.