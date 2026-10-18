Las estrategias dentro de La Granja VIP comienzan a tomar mayor importancia conforme avanza la competencia, y Niurka aprovechó una conversación con Fernando Lozada para hablarle sobre las intenciones que, según ella, existen dentro del equipo de Manelyk. La cubana buscó convencer al exintegrante de Exatlón de sumarse a su grupo, pero Fer dejó claro que, por ahora, prefiere continuar jugando por su cuenta. Durante la plática, Niurka le hizo saber a Fernando que en el equipo contrario sí han considerado la posibilidad de eliminarlo. Incluso salió a relucir la postura de Kunno, quien habría señalado que necesitan lanzar sus votos para sacar a otros participantes. Con esta información, la vedette intentó mostrarle a Fer la diferencia entre ambos grupos y por qué podría convenirle tomar partido.

¿Niurka busca sumar a Fer Lozada a su equipo?

La conversación también dejó ver que Niurka considera que el momento de mantenerse al margen está por terminar. La participante le recordó a Fernando que están cerca de entrar a la séptima semana del reality y que, a estas alturas de la competencia, debería comenzar a definir con quién quiere avanzar. Sin embargo, Fer se mantuvo firme en su postura y aseguró que juega solo. Aunque escuchó los argumentos de Niurka, también le hizo saber que no está convencido de integrarse por completo a una de las alianzas de la granja.

Niurka le CONFIESA a Fernando Lozada que el equipo de Manelyk quiere eliminarlo de La Granja VIP|La Granja VIP

Niurka, por su parte, le advirtió que esa estrategia podría dejar de funcionarle conforme avance el juego, pues las nominaciones y las decisiones grupales pueden complicar la permanencia de quienes no cuentan con un equipo definido. Aun así, Fernando no descartó por completo la posibilidad de reconsiderar su posición. Después de escuchar a la cubana, dijo que lo pensaría, por lo que todavía queda abierta la posibilidad de que cambie su estrategia en las próximas semanas.

Niurka le CONFIESA a Fernando Lozada que el equipo de Manelyk quiere eliminarlo de La Granja VIP|La Granja VIP

La revelación de Niurka podría influir en la manera en que Fer observa a sus compañeros, especialmente si considera que dentro del grupo de Manelyk ya lo ven como un posible objetivo de eliminación. Con la semana 7 en la puerta, queda por ver si Fernando continuará defendiendo su independencia o finalmente decidirá unirse a una alianza para proteger su lugar en La Granja VIP.