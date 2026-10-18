¿Siente que perdió el apoyo del público? Manelyk pide estar NOMINADA en La Granja VIP

Manelyk González sorprendió al confesar que le urge volver a estar nominada en La Granja VIP, pues después de varias semanas fuera de la tabla, tiene la inquietud de saber cómo la está percibiendo el público y si todavía cuenta con el respaldo de sus seguidores. La participante reconoció que siente que está muy funada, por lo que quiere enfrentarse a una nominación para comprobar si su percepción corresponde con lo que ocurre fuera del reality. Aunque ha logrado mantenerse a salvo durante las últimas semanas, esta situación no parece darle la tranquilidad que muchos podrían imaginar.

Manelyk quiere poner a prueba su popularidad en La Granja VIP

La influencer dejó ver que necesita una señal que le permita conocer cuál es su verdadera posición ante la audiencia. Por eso, lejos de conformarse con continuar fuera de peligro, considera que llegar a la placa de nominados sería una oportunidad para poner a prueba el apoyo que tiene. Su preocupación parte de la sensación de que la opinión del público podría no favorecerla en este momento. Sin embargo, mientras no se enfrente directamente a una nominación, no puede saber con certeza si sus sospechas tienen fundamento o si todavía cuenta con una comunidad de seguidores dispuesta a defenderla.

En un programa como La Granja VIP, donde las estrategias, los conflictos y las relaciones entre los participantes pueden influir en la percepción de la audiencia, la imagen de cada granjero puede convertirse en una preocupación constante. Para Manelyk, permanecer varias semanas sin pasar por este proceso significa que todavía tiene una cuenta pendiente: descubrir qué tan fuerte es su respaldo.

Su deseo de probarse también abre la posibilidad de que la influencer quiera dejar de especular sobre su popularidad y conocer una respuesta concreta a través de la votación del público. Por ahora, queda por ver si Manelyk finalmente llegará a la placa y tendrá la oportunidad de comprobar si sus seguidores continúan apoyándola. Una nominación podría darle la respuesta que busca, aunque también la pondría ante el riesgo de descubrir que su percepción sobre su imagen pública no estaba tan alejada de la realidad.