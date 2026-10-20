“Puras pend3jad4s": Niurka y Kevyn Contreras FULMINAN a sus rivales en La Granja VIP por malas estrategias

La semana 7 de La Granja VIP Segunda Temporada arrancó con todo y las estrategias ya empiezan a maquinarse entre los equipos. Y los que no pierden el tiempo a la hora de analizar los movimientos de sus enemigos, son Niurka y Kevyn Contreras "Bicolor", quienes hablaron sobre cómo será la tabla de nominados y auguraron que se vienen eliminaciones inesperadas por el bien de la competencia.

Al que ya tienen en la mira por su actitud, es a Fernando Lozada, que sigue insistiendo en que no tiene aliados, pero para ellos está muy claro a quién le es leal y que eso lo convierte en un objetivo a vencer. Esto sumado al hecho de que les parece incongruente que pretenda venderse como que no hace nada, cuando todos sus votos son pensados para quedar bien con quienes le convenga en ese momento.

"No lo quiere entender, dice puras pend3jad4s. No es temeroso, lo que pasa es que ya se está dando cuenta de cómo es el juego y no quiere meterse en problemas con nadie. Se hace pendej*", apuntó Niurka, que poco antes le reclamó a Fer su incongruencia al respaldar los ataques del "Mono" Osuna, pero ofenderse cuando le hacen algo a Manelyk.

¿A quiénes van a nominar en el equipo de Niurka? Kevyn "Bicolor" suelta pistas de su plan en La Granja VIP

Aunque todavía no tienen claro cuál será el Granjero al que van a darle sus puntos en la Asamblea y quieren saber primero quién va al Duelo de Nominación por votaciones del público, Kevyn Contreras y Niurka pusieron sobre la mesa el nombre de Azalia Ojeda como una posible eliminada. La razón sería porque ya se dieron cuenta de que a ella le da mucho miedo quedar en la tabla y por eso es que comienza a actuar como si no le importara, pero termina poniéndose el pie sola.

"Azalia ya está nerviosa, anda diciendo que le vale madres si la nominan. Todos empiezan a decir eso cuando la ven cerca. Qué bueno que está hablando eso, para que la gente escuche que no le importa y para afuera", dijo entre risas la vedette.

Nominados de La Granja VIP para la semana 7: los integrantes en riesgo

Hasta el momento, el único que cayó a la tabla fue Fernando Lozada, nominado por el Legado de Pimpinela Escarlata en La Granja VIP. Mientras tanto, todos los Granjeros están en riesgo, a excepción de Julio Camejo, que se convirtió en Capataz de la semana 7.