Niurka RESPONDE a lo que dicen de ella en La Granja VIP: “La fiera salvaje fue la que hizo que yo saliera adelante”

Niurka Marcos habló sobre las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera durante una dinámica de La Granja VIP, en la que los granjeros tuvieron que enfrentar las etiquetas que otras personas les han puesto. La celebridad reconoció que se identifica con las palabras que aparecieron frente a ella y explicó por qué considera que su personalidad fue fundamental para salir adelante en distintos momentos de su vida.

La actividad comenzó cuando Adal Ramones explicó que los participantes tendrían la oportunidad de conocer algunas de las opiniones que la prensa, las redes sociales y el público han expresado sobre ellos. El conductor también los invitó a reflexionar sobre su propia historia y a explicar quiénes consideran que son realmente.

Niurka fue la primera en pasar al frente. En una pantalla aparecieron palabras como “apasionada”, “escandalosa”, “manipuladora” e “irrespetuosa”, con las que algunas personas han descrito su personalidad.

Lejos de rechazar esos calificativos, la granjera sorprendió con una respuesta directa: “Todas son verdad”.

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¿Por qué Niurka Marcos defiende su personalidad en La Granja VIP?

Después de reconocer las etiquetas, Niurka Marcos explicó que las experiencias de su vida la llevaron a tomar decisiones que, según sus palabras, no siempre esperaba tener que enfrentar.

“En el camino de la vida uno aprende. Aprende porque duele”, expresó la celebridad antes de recordar cómo considera que fue cambiando su personalidad con el paso del tiempo.

La granjera aseguró que anteriormente se describía como una persona inocente, tierna, dócil y prudente. Sin embargo, relató que llegó un momento en el que sintió que debía transformarse para continuar adelante. “Cuando la vida se paró frente a mí y me dijo: ‘Solo tienes estas dos oportunidades, o claudicas y desapareces o te conviertes en este monstruo’”, recordó.

También compartió que una persona importante en su vida le preguntó por qué no volvía a ser aquella mujer tranquila que había sido anteriormente. Su respuesta fue contundente: “No puedo, porque la fiera salvaje, incorregible, fue la que hizo que yo saliera adelante y ahora no la puedo patear”.

Niurka añadió que se considera responsable de los cuestionamientos que ha recibido, pero sostuvo que cada uno de ellos le ha servido para enfrentar diferentes experiencias.

