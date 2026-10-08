¡No CUMPLIÓ su palabra! Kunno es CONFRONTADO por Adal Ramones al revelar un secreto; pero no fue el único en La Granja VIP

Kunno es confrontado por Adal Ramones al detallar que rompió las reglas que ya se habían establecido en La Granja VIP. Pero no fue el único, “Bebeshita” reveló el acuerdo que hizo con la Manzana de la Tentación, mientras que Pimpi revelo la sorpresa que tuvo. Dentro de las consecuencias; Kunno queda fuera de participar en el siguiente Juego del Capataz; a la “Bebeshita” le quitarán al presupuesto semanal 7 mil 500 pesos, y Pimpinela queda fijo en la Tabla de Nominados hasta el domingo.