¿No está jugando solo? Julio Camejo cuestiona la ESTRATEGIA de Fernando Lozada en La Granja VIP

En La Granja VIP, las estrategias y las lealtades siguen generando diferencias entre los participantes. Esta vez, Julio dejó clara su postura frente a sus compañeros del equipo disfuncional al hablar sobre Fernando Lozada, pues considera que, aunque él asegure jugar de manera individual, sus decisiones al momento de nominar podrían demostrar que está más cerca del grupo de Manelyk. La opinión de Julio también está relacionada con la elección del próximo Peón de Oro, una decisión que ha provocado desacuerdos dentro del equipo. Mientras algunos consideran que Bebeshita debería recibir esta responsabilidad, Julio insiste en que Fernando es la opción que considera más justa.

Julio cree que Fernando favorecería al equipo de Manelyk al nominar

Durante la conversación con sus compañeros, Julio explicó por qué no termina de convencerse del supuesto juego individual de Fernando. Desde su perspectiva, decir que juega solo no significa necesariamente que vaya a actuar sin favorecer a alguien cuando llegue el momento de repartir nominaciones.

Julio considera que Fernando podría inclinarse por nominar a integrantes del equipo disfuncional antes que señalar a los participantes que están del lado de Manelyk. Esta posibilidad es la que alimenta sus dudas sobre la posición que realmente ocupa Fernando dentro de la competencia. Aunque Fernando ha expresado que juega de manera individual, Julio cree que sus decisiones podrían evidenciar una mayor cercanía con el grupo contrario. Sin embargo, esta interpretación corresponde a la postura de Julio y no confirma cómo votaría Fernando en una futura nominación.

La elección del Peón de Oro también divide al equipo

Las diferencias no se limitan a la manera en que cada participante entiende el juego de Fernando. También existe un desacuerdo sobre quién debería recibir el nombramiento de Peón de Oro. Mientras algunos integrantes del equipo disfuncional proponen enviar a Bebeshita para que ella tenga la oportunidad de elegir a alguien de su propio grupo como peón, Julio mantiene su postura a favor de Fernando. Para él, esta alternativa es la más justa, incluso cuando sus compañeros parecen contemplar otras opciones estratégicas.

La insistencia de Julio deja ver que no está convencido de que Fernando represente los intereses de su equipo, pese a que el participante asegure jugar por su cuenta. Por eso, considera que darle el Peón de Oro también podría poner a prueba su posición dentro de la competencia. Ahora queda por ver si el equipo disfuncional logra ponerse de acuerdo o si las diferencias sobre Fernando y Bebeshita terminan provocando nuevas discusiones en La Granja VIP.