“No hubo ninguna TRAMPA”, Adal Ramones expone las razones por las cuales el juego de Azalia fue justo y legal

La Granja VIP constantemente es tendencia en redes sociales por las celebridades que forman parte del reality, las dinámicas, el trabajo y los conflictos, pero en ocasiones también por suspicacias. Muchos usuarios afirmaron que el juego de Azalia Ojeda en el jueves de Salvación estuvo arreglado, pero Adal Ramones lo negó rotundamente.

El conductor recordó que el público es el mayor juez y que, por esa razón, era necesario brindar una explicación. "Esta mañana, seguros de nuestro trabajo, buscamos todas las pruebas de que el juego de Salvación había sido completamente legal, porque sabemos que lo fue". Sin embargo, aceptó que por la dinámica del juego era imposible mostrar claramente en video qué fue exactamente lo que sucedió.

Aseguró que por la situación se planteó la posibilidad de repetir el juego para disipar rumores. No obstante, eso sería injusto para Azalia que ganó de manera completamente legal basado en las siguientes razones:



Antes de los juegos los Granjeros tienen la oportunidad de revisar todo alrededor, tanto los elementos que se usan como la trayectoria que deberán seguir durante el reto.

tienen la oportunidad de revisar todo alrededor, tanto los elementos que se usan como la trayectoria que deberán seguir durante el reto. Se les explica en qué consiste el juego paso a paso y los tres concursantes vieron que sus cubetas estaban vacías antes de empezar.

Julio y Kevyn estaban a poco más de un metro de distancia de Azalia así que pudieron haber descubierto cualquier tramp a o animalía.

así que pudieron a o animalía. Ninguno hizo un comentario sobre alguna posible trampa a pesar de ser del bando contrario.

Adal también recordó que, desde que inicio el show, se prometieron no repetir los errores de otros, por lo que están tranquilos, "no hubo ninguna trampa ni la habrá".

ÚLTIMA HORA: Azalia Ojeda gana el Juego de Salvación de hoy, jueves 15 de octubre en La Granja VIP; ya no está en riesgo de eliminación|Crédito: La Granja VIP

¿Qué pasó en el juego del jueves de Salvación?

El jueves de Salvación la negra compitió en contra de Julio Camejo y Kevyn Contreras Bicolor en un reto que estuvo más basado en la suerte que en la fuerza o destreza. Azalia obtuvo el triunfo y, con ello, arruinó la estrategia del equipo rival.

Bicolor, quien ganó el poder del Huevo dorado, puso en riesgo a Camejo con la intención de tener mayores probabilidades de ganar el poder de la Traición y garantizar que la mayoría de los nominados fueran del equipo de Manelyk, pero la negra frustó ese plan.

La competencia consistió en encontrar tres figuras antes que los rivales y, aunque en un inicio, tanto Julio como Kevyn parecían tener ventaja, al final, la negra logró encontrarlas antes.