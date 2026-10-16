OFICIAL: Lista Actualizada de NOMINADOS hoy jueves 15 de octubre; ellos corren riesgo de Eliminación en La Granja VIP

Hoy, jueves 15 de octubre, después de hacer el Juego de Salvación, se han dado a conocer la lista actualizada de nominados, conformado por Mario "Mono" Osuna, Julio Camejo y Kevyn "Bicolor" Contreras ; quienes se encuentran en total riesgo de eliminación de La Granja VIP.

Cada vez queda menos tiempo para los Granjeros, ya que deberán de hacer todo lo posible para salvarse, además de pedir a sus fans que los ayuden para tener más votos y poder permanecer en el reality.

Paso a paso para votar

En los siguientes días se abrirá la posibilidad para que salves a tu Granjero o Granjera favorita, cuentas con dos opciones disponibles:



Ingresa a la página de Azteca UNO, da clic en la pestaña de " La Granja VIP ", te llevará a la pantalla principal para después entrar a la opción de "VOTAR", te mostrará a los Granjeros por los que puedes seleccionar.

", te llevará a la pantalla principal para después entrar a la opción de "VOTAR", te mostrará a los Granjeros por los que puedes seleccionar. Otra opción disponible es ingresando a la app de "TV Azteca en Vivo" y entra a la sección de "¡Vota por tu Granjero favorito!"

Un proceso clave para los Granjeros que están en la lista actualizada de nominados del jueves 15 de octubre, ya que estarán en riesgo de la eliminación el domingo.

¿Cómo puedo votar muchas veces en La Granja VIP?

Recordemos que para votar en La Granja VIP, debes hacerlos desde la página de Azteca UNO o en la app de "TV Azteca en Vivo". Una vez que entres para seleccionar a tus Granjeros tendrás disponibles 10 votos, los cuales puedes usar en uno solo o en varios de ellos.

Una vez que termines de dar tus votos, nuevamente puedes hacerlos, pero para ello hay que registrarse para que la plataforma te permita obtener votos extras, solamente ingresa un correo y listo.

Por eso debes estar atento a lo que se anuncie en los siguientes días, ya que para los Granjeros de la lista actualizada de nominados van a requerir el mayor número de votos para ser salvados de la eliminación.