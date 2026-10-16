Rafa Mercadante ARREMETE contra Mónica Escobedo en La Granja VIP: “¡Qué patética!”

Rafa Mercadante expresó fuertes críticas contra Mónica Escobedo durante una conversación con otros participantes de La Granja VIP. El granjero cuestionó la manera en que su compañera se relaciona con otros integrantes del reality. “Hay gente que es auténtica y hay gente que... ¡Qué patético lo de Mónica!”, expresó Rafa al comenzar sus comentarios.

Mónica Escobedo se le va directo a Rafa Mercadante, CRITICANDO sus malos chistes y comentarios en La Granja VIP

¿Por qué Rafa Mercadante criticó a Mónica Escobedo en La Granja VIP?

Uno de los momentos centrales de la conversación ocurrió cuando Azalia Ojeda le preguntó a Rafa por qué consideraba tan cuestionable la actitud de Mónica. El granjero respondió que su opinión estaba relacionada con el comportamiento que, según él, había observado desde el inicio y al que calificó de patético. Mercadante señaló que anteriormente Mónica se había burlado de algunos compañeros y que ahora convivía con ellos de otra manera. También hizo referencia a la diferencia generacional entre la participante y dos de los granjeros con quienes se relaciona.

Otro aspecto que cuestionó fue la forma en que Mónica reacciona ante los comentarios de sus compañeros. Rafa mencionó que había observado cómo les celebraba sus bromas y explicó que eso contribuía a su percepción sobre ella.

“Yo no la siento neta, no la siento neta”, afirmó, dejando claro que se trataba de su opinión personal sobre la actitud de la granjera.

En medio de la conversación, Mercadante también destacó la postura de Fernando Lozada, a quien atribuyó la decisión de mantenerse por su cuenta. Para Rafa, esa manera de conducirse representaba una diferencia respecto de lo que estaba cuestionando de Mónica.

Rafa Mercadante recuerda sus enfrentamientos con Mónica Escobedo en La Granja VIP

Además de cuestionar su autenticidad, Rafa Mercadante recordó que Mónica Escobedo también había tenido un comportamiento que consideró desagradable con él durante su convivencia en La Granja VIP. “Te lo juro que nadie me ha tratado en esta granja como me trató ella”, aseguró el participante.

Las diferencias entre ambos ya habían quedado expuestas anteriormente. El 30 de septiembre, Rafa le exigió respeto a Mónica después de señalar que supuestamente lo había empujado de manera intencional.

Posteriormente, durante La Asamblea del 7 de octubre, Mercadante volvió a cuestionar a su compañera y la calificó de “megalómana”. En aquella ocasión, aseguró que Mónica no le permitía ir al baño cuando tuvieron que permanecer juntos durante una dinámica y afirmó que trataba mejor a los animales que a él.