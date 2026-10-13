Pablo Montero ADVIERTE a Kevyn “Bicolor” en La Granja VIP: “Vas directo a peor Peón”

Pablo Montero dejó claro que estará pendiente de que Kevyn Contreras “Bicolor” cumpla con sus responsabilidades como Peón en La Granja VIP. Todo comenzó durante una conversación en la que Niurka Marcos compartió recomendaciones para organizar las tareas y evitar problemas con los horarios de trabajo. Sin embargo, uno de los principales temas fue el descanso de Kevyn, quien, según señalaron sus compañeros, suele permanecer despierto hasta altas horas de la madrugada.

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Pablo Montero advierte a Kevyn “Bicolor” sobre sus responsabilidades en La Granja VIP

Durante la conversación, Niurka Marcos también habló sobre los horarios de descanso de Kevyn, pues señaló que el granjero acostumbra quedarse despierto durante la madrugada conversando con Bebeshita.

Por esa razón, recomendó que lo enviaran a dormir más temprano para que pudiera levantarse y participar en las actividades del día siguiente. Ante estos comentarios, Pablo Montero aseguró que se encargaría personalmente de despertarlo y acompañarlo durante las labores. “Yo me encargo”, repitió el cantante mientras sus compañeros discutían cómo organizar el trabajo.

Sin embargo, también surgió la posibilidad de establecer guardias nocturnas. Algunos participantes señalaron que, si alguien permanecía despierto durante la madrugada para cumplir con esa actividad, debía considerarse su descanso al día siguiente. Más adelante, Kevyn participó en la conversación y recibió una advertencia directa sobre la importancia de cumplir con sus tareas. “Kevyn, si no te alineas, mijo, vas directo a peor Peón”, le señaló Montero durante el intercambio. Bicolor respondió: “Pues siempre he demostrado”, en referencia a su participación en las labores.

Pablo insistió en que debía estar presente puntualmente cuando comenzaran a empujar el molino, sin dejar pasar ningún día. “Entonces tienes que estar puntual empujando, nada más puntualito”, le indicó. A su vez, Montero reiteró que se encargaría de que su compañero comenzara a trabajar desde temprano: “Te voy a levantar en la mañana y te vas a venir conmigo”.

