Pimpinela además de compartir suite con Kunno deberá tomar una intensa DECISIÓN en La Granja VIP
¿Kunno y Pimpinela juntos? El público voto por la Granjera para que comparta la suite del Capataz, además de compartir cama junto a Tlacoyo de La Granja VIP
Para sorpresa de todos en La Granja VIP, Pimpinela Escarlata fue seleccionado para compartir la suite con Kunno, una decisión tomada por el público. Además de ser sorprendido cuando Adal Ramones le declara que deberá tomar una decisión intensa, el cual dará a conocer, y tendrá que compartir cama con Tlacoyo.