¿Quién es la ex esposa de Julio Camejo con la que duró 15 años casado?

Julio Camejo ha compartido que está atravesando un difícil momento personal. Recientemente anunció que se separaría de su esposa Isabela Gutman con quien estuvo casado 15 años y procreó dos hijos: Sofía y Gael.

Al igual que su relación, los motivos de su divorcio también se han mantenido privados. De hecho, Camejo únicamente reveló que fue su esposa quien decidió terminar con el matrimonio.

La noticia fue dada a conocer por el actor durante su participación en Survivor México. Inmediatamente después de haber concluido dicho proyecto, ingresó a La Granja VIP, en donde también ha expresado que está atravesando un complicado proceso de duelo.

El cubano ha declarado que le hace bien mantenerse ocupado y que la experiencia de aislamiento y trabajo en La Granja VIP le han permitido tener un enfoque diferente y sentirse más tranquilo y agradecido a pesar de la situación.

Julio no ha brindado mayores detalles sobre el rompimiento, solo ha dejado en claro que es definitivo y que la ruptura se dio en buenos términos por lo que mantendrán una relación cordial por el bien de sus hijos.

Julio Camejo pasó de Capataz a peón en una semana|La Granja VIP

La historia de amor entre Julio Camejo e Isabela Gutman

La relación entre Julio Camejo e Isabela Gutman fue muy discreta. Siempre mantuvieron su matrimonio lejos de los reflectores, por lo que existen pocos detalles al respecto.

La pareja se conoció en 2010 cuando ambos participaban en una obra de teatro. De hecho, a lo largo de los años participaron juntos en diversas puestas en escena.

Como matrimonio Julio e Isabela tuvieron dos hijos, Sofía, de 14 años y Gael de 10.

Cabe decir que Isabela Gutman es una bailarina, coreógrafa y empresaria de origen brasileño.