La peor experiencia romántica de la Bebeshita fue con un hombre que tenía gingivitis, ¿qué es?

La Bebeshita tiene muy claro qué es lo que espera en una pareja. Tal como ha demostrado en La Granja VIP, uno de los requisitos es que la haga reír, como Kevyn Contreras Bicolor, pero también debe cuidar su apariencia e higiene, no como el hombre con quien, aseguró, vivió una de sus peores experiencias.

Según compartió, en una ocasión permitió a un hombre, cuyo nombre no reveló, solo dijo que es muy guapo y agradable, quedarse a dormir en su casa. A la mañana siguiente la Bebeshita notó que su enamorado tenía sangre en sus encías y supo que tenía gingivitis.

La Granjera aseguró que sintió mucho asco y, por esa razón, nunca consideraría tener una relación con el hombre que, dijo, vive en Monterrey.

¿Qué es la gingivitis y por qué puede reflejar falta de higiene?

Con base en información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, básicamente la gingivitis es inflamación en las encías, generalmente como síntoma del inicio de una enfermedad periodontal.

Este padecimiento ocasiona inflamación e infección que destruye los tejidos de soporte de los dientes.

La razón por la cual la gingivitis está relacionada con mala higiene es que es uno de los efectos a corto plazo de los depósitos de placa en los dientes. La placa es un material pegajoso formado por bacterias, moco y residuos de alimento que se acumula por encima de los dientes debajo de las encías.

Si la placa no se elimina se convierte en sarro que queda atrapado en la base del diente y provoca irritación e inflamación en las encías.

Sin embargo, cabe aclarar que la gingivitis no siempre es consecuencia de una mala higiene, también puede deberse a otros factores como infecciones y enfermedades en todo el cuerpo, cambios hormonales por el embarazo, diabetes no controlada, tabaquismo, dientes mal alineados o la toma de algunos medicamentos