De Julio Camejo a Kunno: ¿quién ha sido el MEJOR Capataz de La Granja VIP? Así han liderado a los granjeros

Después de más de un mes de competencia, La Granja VIP puso a prueba a quienes han tenido la responsabilidad de dirigir las actividades y organizar el trabajo de sus compañeros. Durante la evaluación de este viernes, Julio Camejo, Pascal Nadaud, El Mono y Kunno tuvieron que escuchar las opiniones de los granjeros sobre sus respectivos liderazgos, recordar las decisiones que tomaron y responder a los cuestionamientos sobre su desempeño como Capataces.

“Fue descubriendo cómo es ser un Capataz"; Granjeros EVALUAN la labor de cada Capataz que ha liderado en La Granja VIP, se dará a conocer quién fue el mejor

¿Cómo fue el liderazgo de Julio Camejo, Pascal Nadaud, El Mono y Kunno en La Granja VIP?

Julio Camejo fue el primero en asumir el cargo durante esta temporada, cuando los participantes todavía estaban aprendiendo cómo organizar las tareas. Al recordar su experiencia, aseguró que intentó dirigir mediante el ejemplo y trabajar junto a sus compañeros. "Para saber mandar hay que saber primero trabajar", expresó el actor, quien explicó que procuraba levantarse con los primeros granjeros y acostarse después de que terminaran sus actividades.

Sus compañeros destacaron distintos aspectos de su gestión. Kevyn "Bicolor" Contreras reconoció que Julio tuvo que aprender sobre la marcha, mientras que Niurka Marcos señaló que durante su periodo vio toda La Granja limpia. También se mencionó la compra de alimentos que permitió mantener provisiones para las siguientes semanas.

Por su parte, Pascal Nadaud explicó que haber sido Peón durante la primera semana le permitió comprender mejor las necesidades de quienes realizaban las tareas. Su propuesta fue establecer una organización más estricta y estratégica.

Durante su gestión, consiguió una tregua para que todos pudieran dormir en cama. Fernando Lozada destacó su disciplina y su capacidad para dar instrucciones, mientras que Rafael Mercadante reconoció que mantuvo una postura neutral entre los grupos y buscó condiciones equitativas para los participantes.

Julio Camejo rompe en llanto y pide perdón a sus hijos tras ser BLOQUEADO |Crédito: La Granja VIP

El caso de El Mono fue diferente, pues consiguió mantenerse como Capataz durante dos semanas consecutivas. Al defender su desempeño, recordó que durante uno de esos periodos alcanzaron un presupuesto de 45 mil, resultado que presentó como uno de sus principales logros.

Sus compañeros también señalaron cambios entre ambas semanas. Mercadante consideró que durante la segunda etapa estuvo más activo en las distintas áreas de trabajo, después de recibir observaciones sobre su desempeño anterior.

Kunno, el Capataz en turno, explicó que buscó implementar una forma distinta de liderazgo. Una de sus principales decisiones fue darles a las mujeres la oportunidad de dirigir las áreas de trabajo y priorizar las necesidades de los Peones. Sin embargo, también recibió cuestionamientos por autorizar que Contreras comiera alimentos que implicaban infringir las reglas y afectar el presupuesto.

Ivonne Montero reconoció su disposición para escuchar a los participantes, aunque cuestionó que hubiera favorecido a alguien que ya había incumplido las normas. Por su parte, El Mono manifestó que no compartía esa decisión, pues consideraba que los Peones debían respetar las mismas condiciones.

¿Quién ganó la votación al mejor Capataz de La Granja VIP?

Después de escuchar los testimonios, Adal Ramones pidió a los granjeros que eligieran a su favorito. Cada participante debía levantar una bandera para apoyar a uno de los cuatro Capataces, con la condición de votar una sola vez.

La elección se realizó después de repasar los aciertos, errores y decisiones de cada uno. Finalmente, el conductor anunció el resultado frente a todos los participantes.

"Los granjeros han decidido que tú, Julio, eres el mejor Capataz hasta el momento", confirmó Adal Ramones.

De esta manera, Julio Camejo fue reconocido como el mejor Capataz de La Granja VIP hasta ahora, tras imponerse en la evaluación realizada por sus propios compañeros.

El reconocimiento también le permitió obtener un beneficio para la siguiente semana: quedar protegido de convertirse en Peón, independientemente de quién asuma posteriormente el liderazgo de La Granja.