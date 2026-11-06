Llegan más momentos de tensión, en especial en el viernes de Traición, donde uno de los Granjeros que están en la Tabla de Nominados podría salir, pero en su lugar deberá entrar un Granjero que pensaba estar salvado en La Granja VIP. Todo va a depender de la decisión de Daniela “Bebeshita” además de que “Copetes” podría hacer de las suyas. Para que no te lo pierdas, te dejamos la cobertura digital de hoy, 6 de noviembre.

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¿Qué Granjero fue fijado a la Tabla de Nominados?

Lamentablemente, Mario “Mono” Osuna para la semana 9 fue posicionado en la Tabla de Nominados después de gritarle a Tlacoyo en La Granja VIP.

Pero el poder de Natalia Alcocer le permitió fijar a alguien en la Tabla, aprovechando el momento para hacer que este en riesgo hasta La Gala del domingo.