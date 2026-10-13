“Tu hija creció con traumas": Manelyk se burla de Azalia en La Granja VIP por un inesperado motivo

Las personalidades tan fuertes de Manelyk y Azalia compaginaron en La Granja VIP Segunda Temporada, tanto que en cuestión de días se volvieron inseparables. No obstante, a la "reina de los realities" sí hay cosas que no le gustan de su amiga, como el hecho de que le hable mal a otros Granjeros, en especial cuando se trata de sus propios aliados, por lo que no dudó en señalarle sus actitudes y hasta soltó una burla sobre su labor como mamá.

Todo pasó mientras se alistaban para un nuevo día de labores con mucho trabajo, pues Paloma, la yegua recién llegada, dio a luz en plena gala y ellos deberán asegurarse de que los animalitos estén en óptimas condiciones. Así que cuando notaron que al Mono Osuna se le pegaron las sábanas, le pidieron a "La Negra" que lo despertara, pero se arrepintieron cuando vieron que solo estaba gritoneándole.

"Qué feo levantas a la gente amiga. Tu hija creció con traumas seguramente. Es como mi mamá, que me gritaba ¡Manelyk! y sí, sí me traumé. O sea, sí, ese despertar te saca de onda", dijo Mane mientras Azalia la miraba seria y se contenía para responderle.

Manelyk se burló de los modos que tiene Azalia Ojeda en La Granja VIP|ESPECIAL

Manelyk cuestiona a Azalia por achicarse con Niurka en La Granja VIP

Este no fue el único cruce que tuvieron las Granjeras, pues al poco rato volvieron a discutir porque Manelyk le reprochó a Azalia Ojeda que no se defendiera cuando Niurka le alzó la voz. Y aunque "La Negra" aseguró que sí se le puso firme y le exigió que no le diera ordénes, Mane insistió en eque ella solamente vio que se quedó callada y hasta tuvo que intervenir para que dejara de molestarla.

"Estaba esperando que te defendieras tu sola en le baño, me tuve que meter", dijo Mane con ironía.

"¡Es sentido común!": Niurka le grita FURIOSA a Manelyk por una falta de respeto en La Granja VIP (VIDEO)

¿Cuántos hijos tiene Azalia Ojeda de La Granja VIP?

Pese a que con la mayoría de personas siempre responde a cualquier ataque, "La Negra" no dijo nada sobre el comentario que le hizo Manelyk sobre su maternidad y no mencionó el tema en lo absoluto. Esto porque tal como ha dicho en ocasiones anteriores, sería porque quiere ser respetuosa con su hija, que está fuera del reality y no le gustaría involucrarla.

Por lo que de lo poco que ha contado sobre este aspecto de su vida, Azalia Ojeda solamente tiene una hija llamada Yatana de 23 años de edad y por la que se desvive en muestras de cariño en sus redes sociales. En cuanto a por qué no tuvo más hijos, la polémica integrante de La Granja VIP reveló que tiene un problema de salud que le impidió volver a embarazarse y que le provocó varios abortos espontáneos.