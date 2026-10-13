“Tu hija creció con traumas": Manelyk se burla de Azalia en La Granja VIP por un inesperado motivo
A pesar de que es una de sus mayores aliadas en La Granja VIP, Manelyk soltó un comentario muy polémico sobre el papel que hizo Azalia como mamá.
Las personalidades tan fuertes de Manelyk y Azalia compaginaron en La Granja VIP Segunda Temporada, tanto que en cuestión de días se volvieron inseparables. No obstante, a la "reina de los realities" sí hay cosas que no le gustan de su amiga, como el hecho de que le hable mal a otros Granjeros, en especial cuando se trata de sus propios aliados, por lo que no dudó en señalarle sus actitudes y hasta soltó una burla sobre su labor como mamá.
Todo pasó mientras se alistaban para un nuevo día de labores con mucho trabajo, pues Paloma, la yegua recién llegada, dio a luz en plena gala y ellos deberán asegurarse de que los animalitos estén en óptimas condiciones. Así que cuando notaron que al Mono Osuna se le pegaron las sábanas, le pidieron a "La Negra" que lo despertara, pero se arrepintieron cuando vieron que solo estaba gritoneándole.
"Qué feo levantas a la gente amiga. Tu hija creció con traumas seguramente. Es como mi mamá, que me gritaba ¡Manelyk! y sí, sí me traumé. O sea, sí, ese despertar te saca de onda", dijo Mane mientras Azalia la miraba seria y se contenía para responderle.
Manelyk cuestiona a Azalia por achicarse con Niurka en La Granja VIP
Este no fue el único cruce que tuvieron las Granjeras, pues al poco rato volvieron a discutir porque Manelyk le reprochó a Azalia Ojeda que no se defendiera cuando Niurka le alzó la voz. Y aunque "La Negra" aseguró que sí se le puso firme y le exigió que no le diera ordénes, Mane insistió en eque ella solamente vio que se quedó callada y hasta tuvo que intervenir para que dejara de molestarla.
"Estaba esperando que te defendieras tu sola en le baño, me tuve que meter", dijo Mane con ironía.
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¿Cuántos hijos tiene Azalia Ojeda de La Granja VIP?
Pese a que con la mayoría de personas siempre responde a cualquier ataque, "La Negra" no dijo nada sobre el comentario que le hizo Manelyk sobre su maternidad y no mencionó el tema en lo absoluto. Esto porque tal como ha dicho en ocasiones anteriores, sería porque quiere ser respetuosa con su hija, que está fuera del reality y no le gustaría involucrarla.
Por lo que de lo poco que ha contado sobre este aspecto de su vida, Azalia Ojeda solamente tiene una hija llamada Yatana de 23 años de edad y por la que se desvive en muestras de cariño en sus redes sociales. En cuanto a por qué no tuvo más hijos, la polémica integrante de La Granja VIP reveló que tiene un problema de salud que le impidió volver a embarazarse y que le provocó varios abortos espontáneos.