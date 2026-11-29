Faltan horas para que los Atletas de Exatlón abandonen La Granja VIP. Según lo anunciado por Adal Ramones, los cuatro exatlónicos dejarán el reality esta noche durante la Gala de Eliminación. Esto se debe a que solamente ingresaron por una semana completa, por lo que todos ellos saldrán de la granja junto con el Granjero eliminado.

Gloria Murillo, Marysol Cortés, Ernesto Cazáres y Yann Lobo son los atletas que incursionaron en La Granja VIP durante esta semana 12. Sin embargo, este último afirmó que no quiere dejar el reality y le encantaría poder estar presente en la Gran Final que se llevará a cabo en los últimos días de diciembre.

Yann Lobo quiere permanecer en La Granja VIP

Todo comenzó con una pregunta de Kunno, quien le consultó a “Lobito” si se ha cansado de estar dentro de La Granja VIP o si le gustaría quedarse. Su respuesta fue contundente: “Me quedaría hasta que se acabe”, expresó Yann.

Luego, el influencer le preguntó si lograría aguantar un reality completo, es decir, ingresando desde la primera semana, a lo que Lobo contestó: “Sí”. No obstante, el Atleta de Exatlón no se vio muy confiado, ya que cree que hay celebridades con una mayor cantidad de apoyo por parte del público, por lo que su estancia en La Granja VIP no sería muy larga.

“En alguna nominación con gente fuerte, el que sale soy yo”, expresó “Lobito”. Por último, explicó que él no perdería la cordura si llegara a la etapa final del reality, aunque insistió en que no podría llegar hasta allí por el poco fandom que tiene: “Capaz a la cuarta semana me sacaban”, cerró.

¿Cuántos Granjeros quedan en La Granja VIP?

Solamente siete Granjeros siguen en carrera por conquistar el título de la segunda temporada de La Granja VIP. Sin embargo, este domingo 29 de noviembre uno de ellos deberá abandonar el reality junto con los cuatro Atletas de Exatlón México, por lo que serán seis los participantes que afrontarán la semana 13 de competencia.

Estos son los Granjeros que permanecen en el reality:

Manelyk González.

Kunno.

Julio Camejo.

Mario “Mono” Osuna.

Niurka Marcos.

Ivonne Montero.

Kevyn “Bicolor” Contreras.

Lo cierto es que tanto Manelyk como Ivonne y “Mono” Osuna se encuentran en riesgo de ser eliminados, por lo que una de las dos alianzas sufrirá una nueva baja a pocas semanas de la Gran Final de La Granja VIP.