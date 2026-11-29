Todas las despedidas del reality show han dolido, pero el eliminado de La Granja VIP este domingo 29 de noviembre promete rompernos el corazón porque se trata de una Tabla de Nominados que parece especialmente reñida y estamos cada vez más cerca de la recta final. Manelyk, “Mono” Osuna e Ivonne Montero se juegan una semana más en esta Gala de Eliminación y tú tienes la última palabra como público.

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Cómo se definieron los Nominados antes de la Gala de Eliminación de hoy, domingo 29 de noviembre

En esta ocasión solamente 3 Granjeros están en la Tabla de Nominados y a continuación te detallamos cómo fue que acabaron ahí.

Manelyk González quedó nominada el martes, tras ser elegida por el público para participar en El Duelo de Nominación y perder ante “Mono” Osuna.

quedó nominada el martes, tras ser elegida por el público para participar en El Duelo de Nominación y perder ante “Mono” Osuna. “Mono” llegó a la tabla el miércoles. Después de La Asamblea, mediante el poder del Huevo Dorado, Mane tuvo la oportunidad de sacar a un nominado de la tabla y meter a alguien más; ella libró a Julio Camejo de la nominación (él estaba ahí desde el lunes) y nominó a “Mono”.

Ivonne Montero fue traicionada por Niurka el viernes, luego de que la cubana ganara La Salvación el jueves.

La fuerte decisión de Mane en la semana 12 de La Granja VIP

Como ya recapitulamos, cuando tuvo el poder del Huevo Dorado, Manelyk decidió sacar de la Tabla de Nominados a Julio y meter a “Mono”. Julio había sido nominado por El Legado de La Bebeshita (quien fue la eliminada número 11).

Se ha especulado que la idea de Mane era que, si “Mono” iba a terminar siendo nominado por las pocas opciones que quedan, era mejor para su compañero de equipo quedar en la Tabla el miércoles y no hasta el viernes sin poder salvarse. Sin embargo, ella no contaba con que Julio Camejo tenía la Herradura del Poder, que esta semana le facultaba para clavar a un nominado hasta el domingo de eliminación.

De esta manera, “Mono” ya no pudo ser salvado por “La Resistencia”. Al día siguiente Mane perdió La Salvación ante Niurka y no pudo nominar de nuevo a Julio.

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Lista de nominados de La Granja VIP

Hasta ahora, así va la lista de nominados.