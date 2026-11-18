Hoy fuimos testigos de La Asamblea acalorada de la semana 11 de La Granja VIP, donde se dio a conocer al Grajero que ganó el Huevo Dorado después de competir individualmente, al final la ganadora fue Daniela “Bebeshita”, quien obtuvo el poder de sumar a otro Granjero a la Tabla de Nominados, posicionando a Kunno.

Un beneficio que sin duda pone en juego la estrategia, en especial cuando los Granjeros empiezan a mover sus fichas de forma individual para tener la ventaja y hacer lo posible para llegar a la gran final

¿Quién fue el último en tener el poder del Huevo Dorado?

Por ejemplo, la semana anterior en La Asamblea, se dio a conocer que Mario “Mono” Osuna fue el Granjero ganador del Huevo Dorado después de vencer a los Granjeros que compitieron por su poder.

Para aquella ocasión, su poder fue el de posicionar a otro Granjero en la Tabla de Nominados, encargándose de colocar a Rafael Mercadante, haciendo que gran parte de los Nominados fueran del equipo de “Los Disfuncionales”, teniendo un importante efecto en la estrategia de La Granja VIP.

¿Quiénes son los integrantes de La Granja VIP?

Llegamos a la semana 11 de La Granja VIP, donde varios Granjeros han sido eliminados del reality. Hasta el momento, estos son los Granjeros que se mantienen:

Ivonne Montero Kevyn “Bicolor” Contreras Kunno Niurka Marcos Daniela “Bebeshita” Manelyk Mario “Mono” Osuna Julio Camejo

No olvidemos que Julio Camejo actualmente es el Capataz, por lo que tendrá inmunidad durante su liderazgo, permitiendo que permanezca otra semana más dentro del reality, haciendo que se acerque más a la final. Con La Asamblea de hoy, otros Granjeros se posicionarán en la Tabla de Nominados.