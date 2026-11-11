Después de La Asamblea en La Granja VIP en la semana 10, ya se ha establecido a los Granjeros y Granjeras que se encuentran en la Tabla de Nominados. Ivonne Montero, Kevyn “Bicolor” Contreras, Niurka Marcos, Rafael Mercadante y Julio Camejo se encuentran en riesgo de eliminación, pero no deben caer en el pánico, ya que aún tienen oportunidad para poder salvarse en las siguientes dinámicas.

¿Cómo funciona La Asamblea de La Granja VIP?

La Asamblea se hace todos los miércoles en La Granja VIP, donde cada uno de los Granjeros se encargan de nominar a otro de los Granjeros, quien obtenga el mayor número de puntos será el enviado a la Tabla de Nominados.

Para los Granjeros será fundamental dar las mejores réplicas en el cara a cara, ya que se abren las votaciones para “El Más Gallito”, título que le da beneficios al ganador que puede mejorar su estrategia en la semana 10 del reality.

¿Los nominados de La Asamblea todavía pueden ganar La Salvación?

Los Granjeros que están posicionados en la Tabla de Nominados después de La Asamblea, aún tienen posibilidad de ganar La Salvación del jueves, pero para ello deberán pasar por la dinámica de “Echar Tierra”, donde los Granjeros se encargaran de dejar su tierra para bloquear a uno de ellos al Juego de Salvación de La Granja VIP. El que tenga más tierra será bloqueado en automático.

Sin embargo, los Granjeros que estén en la Placa de la semana 10, no deben de preocuparse, ya que tienen la última oportunidad de salvarse en el Viernes de La Traición

¿Dónde votar en La Granja VIP?

Tus votos pueden hacer la diferencia en las dinámicas que se hacen, en especial cuando se abren las votaciones para salvar a uno de los nominados en la semana 10.

Para dejar tus votos en La Granja VIP, da clic aquí para que seas enviado al portal oficial para escoger a los Granjeros, usa los 10 votos que tienes disponibles en un solo Granjero o divídelo en varios, al tomar la decisión da clic en “Enviar Votos”.

Otra de las opciones que puedes intentar es desde la app de “TV Azteca en Vivo”, entrando a la opción de “¡Vota por tu Granjero Favorito!“.