“Para mí, él es nadie”: Fernando Lozada confiesa quién es su padre biológico tras ser eliminado de La Granja VIP

Fernando Lozada fue el noveno eliminado de La Granja VIP, pero sigue dando mucho de qué hablar incluso fuera del reality. Esto porque durante su estancia, se negó a hablar acerca de su vida íntima y nunca quiso decir el nombre de su padre biológico, por lo que nunca se esperó que esta información terminaría siendo ventilidada a través de una revista de espectáculos, así que no le quedó más que aclarar la situación.

Durante una conversación para “Uno a uno” con Linet Puente y Rosario Murrieta, le cuestionaron si ya sabía sobre esta publicación. Al respecto, aseguró que no estaba enterado de nada, pero que en cualquier caso, nunca han dicho el apellido y por eso seguía siendo un secreto. Lo que no se imaginaba, es que le dirían que todos los datos ya habían salido a la luz y Fer Lozada terminó confirmando que el actor Fernando Sáenz es su papá, pero nunca lo reconoció ni se hizo cargo de él.

Fernando Lozada Fernando Lozada por fin reveló que Fernando Sáenz es su padre biológico. FOTO: ESPECIAL

Fer Lozada se sincera sobre ser hijo del actor Fernando Sáenz y asegura que NO significa nada en su vida

Cuando le preguntaron cuál era su sentir con esta situación tan delicada, el exintegrante de La Granja VIP Segunda Temporada afirmó que, personalmente, no tenía ninguna emoción relevante. Esto porque siempre ha tenido claro que por más que lleven la misma sangre, esta persona no es su familia y nunca los ha unido un vínculo más allá.

“No siento nada realmente. Yo no quería darle foco, por eso no decía nada, no lo hacía por otra cosa. Para mí no es mi papá, es el donador de esperma. No sé qué tanto le pueda afectar esto a mi mamá, pero a mí no. Para mí, él es nadie, no es alguien importante ni lo va a ser nunca”, sentenció Fernando Lozada, mencionado incluso que Alfredo Adame sabía de quién era hijo, mucho antes de que empezara un noviazgo con su mamá.

Quién es Fernando Sáenz, el padre biológico de Fer Lozada de La Granja VIP

Fernando Sáenz es un actor mexicano, conocido por su trabajo en producciones como “Culpable o inocente” y “El depredador”. Tuvo gran fama como en el cine durante finales de 1980 y 1990. De acuerdo con lo que se ventiló recientemente sobre su vida privada, es el papá biológico de Fernando Lozada, quien acaparó los reflectores durante su participación en La Granja VIP.